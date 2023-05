„Обичам маниаци“: Ким Кардашиян търси любовта на баскетболен мач

Р иалити звездата Ким Кардашиян присъства на мач на Лейкърс, аплодирайки бившия приятел на Клои Кардашиян Тристан Томпсън, докато седеше край игрището с тениска с ярко послание.

42-годишната Кардашиян гледа как Лос Анджелис Лейкърс побеждават Голдън Стейт Уориърс, облечена в скъсани дънки и нахално изрязана тениска, на която пише „Обичам маниаци“.

Kim Kardashian at the Lakers game last night pic.twitter.com/FJjMG9rZ4i