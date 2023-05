Ким Кардашиян копира визията си от Playboy за Met Gala

42-годишната Ким се появи на червения килим на Met Gala в "гола" рокля от Schiaparelli Haute Couture, украсена с 50 000 перли.

Образът на звездата напомни на феновете ѝ за корицата на списание Playboy от 2007 г., за която Ким се появи чисто гола, покривайки се само с няколко огърлици от перли.

kim kardashian’s met gala look reminds me of her playboy photoshoot from 2007 pic.twitter.com/kyivYNxnSL

„Моля, кажете ми, че не съм единственият, който веднага се сети за снимките на Ким за Playboy“, пише един потребител.

„Изглежда точно като нейната снимка в Playboy, но висша мода“, каза друг.

Тоалетите на Ким Кардашиян на Met Gala винаги са в центъра на вниманието. Миналата година звездата се появи на бала с рокля на Мерилин Монро, а през 2021 г. излезе на червения килим в черна рокля, покриваща лицето ѝ, от модна къща Balenciaga.

В края на вечерта Ким Кардашиян беше доста шокирана, когато беше заснета да се връща в хотела си, след Met Gala в своята гола перлена рокля. Въпреки че изглеждаше невероятно в началото на вечерта, се оказа, че носенето на нанизи от мъниста не е най-практичният избор при вечер навън.

Kim Kardashian nearly falls victim to her pearls which are broken after Met Gala https://t.co/pFs0m5i5xO