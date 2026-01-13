Обявиха най-полезния зеленчук на планетата

А мериканските Центрове за контрол и превенция на заболяванията (CDC) публикуваха резултатите от мащабен анализ на хранителната стойност на зеленчуците и плодовете.

Кой зеленчук е признат за най-полезния на планетата, съобщава RBC-Украйна, позовавайки се на експертите от CDC.

Как беше определен най-полезният зеленчук?

Абсолютният лидер в класацията беше броколите. Те получиха максималните 100 точки от 100 възможни, побеждавайки десетки други продукти.

Експерти от CDC анализираха 41 плодове и зеленчуци, оценявайки ги по отношение на техните витамини, минерали и ползи за здравето при минимален прием на калории. Основният фокус беше върху хранителната плътност, която показва колко полза човек получава от всяка калория.

Как броколите изумиха учените

Една чаша броколи осигурява на тялото:

над 100% от дневната стойност на витамин К, необходим за здравето на костите и съсирването на кръвта;

около 17% витамин C, който поддържа имунитета;

приблизително 6% от витамин А, важен за зрението и кожата;

богат на антиоксиданти и фитохимикали, които помагат на клетките да се борят със стреса и възпаленията.

И всичко това е почти без калории: около 4 ккал за една чаша.

Сравнение с други продукти

За да се постави това в перспектива, най-здравословният плод в класацията е доматът, но той е получил само 20,37 точки. Това показва колко броколито е пред другите храни по отношение на концентрацията на хранителни вещества.

Защо се препоръчва да се яде броколи всеки ден?

Експертите казват, че редовната консумация на броколи може да има положителен ефект върху метаболизма, сърдечно-съдовото здраве и цялостното благосъстояние. Лесно се комбинира с други ястия, бързо се приготвя и е подходящо за ежедневна диета.