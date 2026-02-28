Свят

Българско семейство беше блокирано в Дубай

Самолетът, с който отпътували, не е допуснат над Кувейт

28 февруари 2026, 17:08
Българско семейство беше блокирано в Дубай
Източник: AP/БТА

Б ългарско семейство се оказа в напрегната ситуация в Близкия изток, след като въздушното пространство в региона беше затворено вследствие на ударите на САЩ и Израел по Иран. Семейството е било на почивка в Дубай и трябвало да се върнат на 28 февруари. В деня на заминаването си те излетели към Турция, но при достигане на въздушното пространство над Кувейт получили информация, че небето се затваря заради ескалацията на напрежението.

„Днес излетяхме за Турция, но като стигнахме Кувейт, затвориха въздушното пространство. Около два часа летяхме обратно и сега пак сме в горещата точка“, разказва Константин Попов пред NOVA.

"България Еър" анулира полети до Близкия изток

Самолетът е бил пренасочен обратно към Дубай, където семейството отново е настанено в същия хотел, но без багажа си. В далечината се чували гърмежи. По думите им, ситуацията е била изключително напрегната.

„Реално летяхме през Залива по същото време, в което ракетите са били във въздуха“, споделят те.

Семейството очаква развитие на ситуацията и възможност да се прибере безопасно в България.

Тити Папазов от Израел: Има война. Няма хора по улиците

Обстановката в региона остава динамична, а редица авиокомпании продължават да пренасочват или отменят полети заради рисковете във въздушното пространство. 

Източник: NOVA    
Българско семейство Близък изток Дубай Военни удари
