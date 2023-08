"О, боже мой, това е моят живот“: Дженифър Лопес сподели невиждани снимки от сватбата си

А мериканската актриса и певица Дженифър Лопес сподели с феновете си нови снимки от сватбата си с Бен Афлек през миналото лято.

На една от снимките Бен Афлек държи в ръцете си Дженифър Лопес, а на другата младоженците се целуват на фона на празнична заря.

В надписа към снимките певицата е написала няколко реда от новата си песен, посветена на нейния съпруг.

„Днес е точно една година от нашата сватба... Скъпи Бен, седя тук сама, гледам пръстена си, чувствам се преизпълнен с емоции. Кара ме да искам да пея. Как го направихме, без да се върнем назад във времето? О, боже мой, това е моят живот“, написа звездата.

В средата на юли Дженифър Лопес и Бен Афлек отпразнуваха първата си годишнина от сватбата. Двойката отпразнува повода с романтична вечеря в италианския ресторант Giorgio Baldi в Санта Моника.

Jennifer Lopez shares new photos in celebration of being married to Ben Affleck for one year. 🤍 pic.twitter.com/kiFUVY1Qhd