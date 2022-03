Нови разкрития за метеорита, издълбал огромен кратер в Гренландия

М етеорит е издълбал огромен кратер в северозападната част на Гренландия преди 58 милиона години, предаде Ройтерс.

Скрит под дебел пласт от лед, той е забелязан за първи път през 2015 г.

Ново проучване показа, че кратерът е по-стар, отколкото се смяташе досега - образуван е от метеорит преди 58 милиона години, а не преди 13 хиляди години, както се предполагаше.

The age of a 31-kilometer (19-mile) wide meteorite crater discovered under a kilometer of Greenland ice had long puzzled scientists. https://t.co/vn8nqiJ0CQ

Учените са използвали два различни метода за установяване на възрастта на пясъка и скалите, останали от удара, за да се определи кога се е образувал кратерът. Широчината му е около 31 километра.

Събраните данни сочат, че метеоритът, чийто диаметър е бил 1,5 км - 2 км, е ударил Гренландия около 8 милиона години, след като по-голям астероид, блъснал се в мексиканския полуостров Юкатан, унищожил динозаврите.

Кратерът се намира под ледника Хиавата в Гренландия, на дълбочина от един километър. Открит е по време на изучаване на района със специални радари.

An immense crater in northwestern Greenland, buried under a thick sheet of ice and first spotted in 2015, is much older than previously suspected - formed by a meteorite impact 58 million years ago, rather than 13,000 years ago as had been proposed. https://t.co/RQYsutsYV4