Ледовете в Гренландия са намалели с 4700 милиарда тона за 20 години

О громната ледникова покривка в Гренландия е намаляла с 4700 милиарда тона за 20 години, което е допринесло за повишаването на морското ниво с 1,2 см, съобщи АФП. Топенето на ледовете е особено осезаемо по бреговете на Гренландия, установи изследването, основаващо се на спътникови наблюдения от програмата "Грейс".

Гренландия потъмнява и това заплашва света

Данните бяха обявени от организацията "Полар портал", която отговаря за датските научни институти, изследващи Арктика.

A massive chunk of ice broke off of a glacier in Greenland — listen to the roar it caused 😳 pic.twitter.com/GWnuZS2rhq

Особено засегнато е западното крайбрежие на Гренландия.

Огромно парче лед се откъсна от най-големия ледник в Гренландия

Независими наблюдения показват, че ледовете се свиват и ледниковите фронтове отстъпват във фиордовете и на сушата, както и че топенето е по-силно на повърхността на ледниците.

OMG, that’s a wrap! @NASA’s Oceans Melting Greenland mission completes 6 years surveying Greenland’s entire coastline.



The findings? Ocean water is melting Greenland’s glaciers at least as much as warm air is melting them from above. pic.twitter.com/RYkVntDfGU