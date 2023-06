Безумно влюбени: Шон Уайт подкрепи Нина Добрев на премиерата на новия ѝ филм (СНИМКИ)

Н ина Добрев и Шон Уайт откраднаха светлината на прожекторите на премиерата на новия екшън филм на Добрев от Netflix "The Out-Laws".

36-годишният Уайт запази стилната си визия на червения килим в Лос Анджелис, като облече тъмнолилав костюм, бяла риза и къси черни ботуши. Междувременно 34-годишната Добрев се открояваше сред колегите си - сред които Адам Девин, Пиърс Броснан и Лорън Лапкъс - в блестяща черна мини рокля с дълги ръкави. В допълнение към естествения си блясък и чисто новия си бретон, актрисата от "Дневниците на вампира" допълни ансамбъла си с голям, блестящ пръстен и черни обувки.

