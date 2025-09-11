Любопитно

Шон Уайт и Нина Добрев се разделиха след пет години връзка

Уайт предложи брак на Добрев през октомври 2024 г. по време на изненадваща вечеря в Ню Йорк

11 септември 2025, 17:11
Шон Уайт и Нина Добрев се разделиха след пет години връзка
Източник: GettyImages

39-годишният шампион по сноуборд Шон Уайт и 36-годишната актриса от „Дневниците на вампира“ Нина Добрев прекратиха годежа си и поемат по различни пътища след пет години заедно, потвърди ексклузивно PEOPLE.

Източник, близък до двойката, споделя, че „това беше взаимно решение и не беше лесно, но бе взето с любов и дълбоко уважение един към друг“.

Представители на Уайт и Добрев не са отговорили на искането на PEOPLE за коментар. Двамата бяха заснети за последно заедно на 31 август 2025 г. в Лос Анджелис, държейки се за ръце, докато пазаруваха.

На 7 септември обаче Добрев се появи на червения килим за премиерата на „Вечността“ на Международния филмов фестивал в Торонто през 2025 г. без годежния си пръстен с 5-каратов диамант. Освен това тя премахна публикацията си за годежа, която беше закрепена в горната част на нейния Instagram профил от момента, в който Уайт ѝ предложи през октомври 2024 г.

Двамата се срещнаха за първи път на кратка церемония по награждаване през 2012 г., но се запознаха едва през 2019 г., след като бяха поканени като лектори на събитие във Флорида, организирано от мотивационния говорител Тони Робинс.

Спомняйки си вечерята след събитието, трикратният олимпийски златен медалист каза пред PEOPLE през януари 2022 г.: „В действителност не знаех нищо за нея по това време. Въпреки това ми беше очарователно, когато няколко служители поискаха снимка с нея. И си казах: „Какво става? Какво става?“ Всъщност беше наистина забавно“, спомня си той.

Двойката започна да се среща през 2019 г. и се премести да живее заедно в началото на пандемията от COVID-19. Уайт официално обяви връзката им в Instagram през май 2020 г., след като сподели серия от снимки на Добрев, която му прави прическа по време на карантината.

„Това време, прекарано заедно, ги сближи“, каза Уайт пред PEOPLE. „Нина беше толкова подкрепяща и невероятна през целия този процес за мен. По време на пандемията тя беше спасителка — тя наистина направи този период от живота ми специален.“

През романтичния им период спортистът и актрисата бяха постоянни звезди на червените килими и често споделяха моменти от съвместния си живот в социалните мрежи — от почивки в чужбина до вечери на Coachella. През 2022 г. Добрев подкрепи Уайт по време на последните му пет Зимни олимпийски игри в Пекин, преживяване, което по-късно нарече „емоционално“ и „непреодолимо“.

Преди събитието Уайт намекна за евентуален годеж с Добрев в разговор с PEOPLE в Oasis Celsius Vibe House: „Просто се наслаждаваме на времето, което прекарваме заедно в момента. Няма напрежение. Но аз ѝ казах и си помислих: „Виж, след Олимпийските игри най-накрая имам свободата да правя каквото си поискам. Хайде просто да се забавляваме, да бъдем заедно и да се подкрепяме.“

„Но никога не се знае. Ще видим какво ще се случи“, добави той по това време.

Уайт предложи брак на Добрев през октомври 2024 г. по време на изненадваща вечеря в „Златният лебед“ в Ню Йорк. Той ѝ каза, че отиват на събитие на CFDA/Vogue, организирано от Ана Уинтур, преди да ѝ предложи с 5-каратов диамантен пръстен на Лорейн Шварц.

По това време двойката сподели снимки от специалната вечер, а Уайт написа в Instagram: „Тя каза ДА 💍♾️“.

„Почивай в мир, гадже, здравей, годеник“, написа Добрев в публикацията си.

Раздяла Шон Уайт Нина Добрев Знаменитости Холивудски двойки Прекратен годеж Сноуборд шампион
Последвайте ни

По темата

Млад австриец загина трагично в Царево

Млад австриец загина трагично в Царево

Маргарет Тачър предупреди за Путин още преди 25 години

Маргарет Тачър предупреди за Путин още преди 25 години

Зеленски поиска оръжия от Тръмп, Русия настъпи

Зеленски поиска оръжия от Тръмп, Русия настъпи

Смразяващо видео вероятно е заснело стрелеца срещу Чарли Кърк, мигове след убийството

Смразяващо видео вероятно е заснело стрелеца срещу Чарли Кърк, мигове след убийството

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

HCLTech: Ново поколение работодател със смисъл

biss.bg
Новото Audi няма да се казва ТТ, ще предлага фалшива смяна на предавки и фалшив звук от ДВГ

Новото Audi няма да се казва ТТ, ще предлага фалшива смяна на предавки и фалшив звук от ДВГ

carmarket.bg
Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград
Ексклузивно

Министър Митов: 33-ма задържани и над 600 проверени след смъртта на наркозависимия в Ботевград

Преди 3 дни
Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)
Ексклузивно

Освиркаха Доналд Тръмп на финала на US Open при мъжете (ВИДЕО)

Преди 3 дни
Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака
Ексклузивно

Зеленски към САЩ: Разчитаме на силна реакция след най-голямата руска атака

Преди 3 дни
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 3 дни

Виц на деня

Мъж се крие в креслото зад вестника и се прави, че чете задълбочено. Жена му: - Виждам, че ме чуваш добре - колената ти треперят!…
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Латвия затваря небето си край Русия и Беларус

Латвия затваря небето си край Русия и Беларус

Свят Преди 39 минути

Заповедта за затваряне ще важи до 18 септември

Руски дронове над Полша: Как НАТО се пази от нападения?

Руски дронове над Полша: Как НАТО се пази от нападения?

Свят Преди 40 минути

Шест държави от НАТО граничат с Русия

MustArt Short Film & Music Fest се завръща в София на 17 и 18 септември в парк „Хиподрума”

MustArt Short Film & Music Fest се завръща в София на 17 и 18 септември в парк „Хиподрума”

Любопитно Преди 2 часа

Фестивалът за млади творци в областта на късометражното кино и авторската музика е с вход свободен

Трагедията с фуникуляра в Лисабон: Мъж загина, след като размени мястото си с това на съпругата си

Трагедията с фуникуляра в Лисабон: Мъж загина, след като размени мястото си с това на съпругата си

Свят Преди 2 часа

„Той е едно от най-милите човешки същества на света“, каза Хинд Игернан за съпруга си Азиз Бенхареф

<p>Призоваха Мъск да премахне видеото с убийството на Кърк</p>

Републиканци призовават Мъск да премахне видеото с убийството на Кърк

Свят Преди 2 часа

Видеа със стрелбата по Чарли Кърк са споделени стотици пъти в социалните мрежи

Карлос Алкарас и Брукс Нейдър

„Слуховете са верни“: Карлос Алкарас е във връзка с бившата на гръцки принц

Любопитно Преди 2 часа

Сестрата на модела разсея всички съмнения и потвърди връзката

Скандал в кралския двор на Белгия - принц Лоран призна за таен син

Скандал в кралския двор на Белгия - принц Лоран призна за таен син

Любопитно Преди 2 часа

Това не е първият път, в който семейството признава незаконно дете в рода си

ПАСЕ предложи спиране на постмониторинга над България

ПАСЕ предложи спиране на постмониторинга над България

България Преди 2 часа

За това съобщи Деница Сачева, която е вицепрезидент на ПАСЕ

Младежи пребиха и ограбиха шофьор на камион край Видин

Младежи пребиха и ограбиха шофьор на камион край Видин

България Преди 3 часа

На пострадалия е причинена средна телесна повреда

„(Без)опасно за децата“ в „Темата на NOVA“

„(Без)опасно за децата“ в „Темата на NOVA“

Любопитно Преди 3 часа

Не пропускайте тази събота след централната емисия новини

Земетресение край турската столица Анкара

Земетресение край турската столица Анкара

Свят Преди 3 часа

Трусът е регистриран в 08:24 ч. на дълбочина 11,8 километра

Катастрофа с четирима пострадали на пътя Драгомирово - Цървеняно, движението е ограничено

Катастрофа с четирима пострадали на пътя Драгомирово - Цървеняно, движението е ограничено

България Преди 4 часа

Обходният маршрут е през автомагистрала "Струма"

От рогоносене до фетиш към гигантки: Най-странните секс фантазии на двойките през 2025 г.

От рогоносене до фетиш към гигантки: Най-странните секс фантазии на двойките през 2025 г.

Любопитно Преди 4 часа

Сексологът Адриана Уинтърс споделя най-странните желания, за които двойките мечтаят тайно

Нов формат на изпитите за 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици преди 15 септември

Нов формат на изпитите за 7-и и 10-и клас разтревожи родители и ученици преди 15 септември

България Преди 4 часа

Особено притеснение продължава да буди и бъдещият предмет "Добродетели и религии"

<p>Панагюрското златно съкровище се завръща у дома</p>

Панагюрското златно съкровище се завръща за месец у дома

Любопитно Преди 4 часа

От 16 септември до 23 октомври жителите и гостите на Панагюрище ще могат да видят оригинала

Киър Стармър уволни посланика на Обединеното кралство в САЩ заради връзки с Епстийн

Киър Стармър уволни посланика на Обединеното кралство в САЩ заради връзки с Епстийн

Свят Преди 4 часа

През последните дни американските законодатели публикуваха редица документи, включително писмо от Манделсън, в което той нарича Епстийн свой „най-добър приятел“

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
1

Кашалоти спретнаха спектакъл край брега на Калифорния

sinoptik.bg
1

Бизон избяга от парк в Сърбия, хванаха го

sinoptik.bg

Известни личности с аутизъм, които променят света

Edna.bg

Първи коментар на принц Хари след срещата с крал Чарлз

Edna.bg

Кирил Котев потвърди Gong.bg, Тунчев е вариант за селекционер на България

Gong.bg

Лудогорец с нов модерен офис в София - ето къде ще водят най-важните преговори

Gong.bg

СЛЕД РАЗСЛЕДВАНЕ НА NOVA: ВКС отмени арбитражното решение за взимането на жилището на Янка Ушколова

Nova.bg

ЕЦБ прогнозира инфлация от 2,1 на сто в еврозоната за 2025 г.

Nova.bg