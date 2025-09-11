Шон Уайт и Нина Добрев се разделиха след пет години връзка

39-годишният шампион по сноуборд Шон Уайт и 36-годишната актриса от „Дневниците на вампира“ Нина Добрев прекратиха годежа си и поемат по различни пътища след пет години заедно, потвърди ексклузивно PEOPLE.

Източник, близък до двойката, споделя, че „това беше взаимно решение и не беше лесно, но бе взето с любов и дълбоко уважение един към друг“.

Представители на Уайт и Добрев не са отговорили на искането на PEOPLE за коментар. Двамата бяха заснети за последно заедно на 31 август 2025 г. в Лос Анджелис, държейки се за ръце, докато пазаруваха.

На 7 септември обаче Добрев се появи на червения килим за премиерата на „Вечността“ на Международния филмов фестивал в Торонто през 2025 г. без годежния си пръстен с 5-каратов диамант. Освен това тя премахна публикацията си за годежа, която беше закрепена в горната част на нейния Instagram профил от момента, в който Уайт ѝ предложи през октомври 2024 г.

Двамата се срещнаха за първи път на кратка церемония по награждаване през 2012 г., но се запознаха едва през 2019 г., след като бяха поканени като лектори на събитие във Флорида, организирано от мотивационния говорител Тони Робинс.

Спомняйки си вечерята след събитието, трикратният олимпийски златен медалист каза пред PEOPLE през януари 2022 г.: „В действителност не знаех нищо за нея по това време. Въпреки това ми беше очарователно, когато няколко служители поискаха снимка с нея. И си казах: „Какво става? Какво става?“ Всъщност беше наистина забавно“, спомня си той.

Двойката започна да се среща през 2019 г. и се премести да живее заедно в началото на пандемията от COVID-19. Уайт официално обяви връзката им в Instagram през май 2020 г., след като сподели серия от снимки на Добрев, която му прави прическа по време на карантината.

„Това време, прекарано заедно, ги сближи“, каза Уайт пред PEOPLE. „Нина беше толкова подкрепяща и невероятна през целия този процес за мен. По време на пандемията тя беше спасителка — тя наистина направи този период от живота ми специален.“

През романтичния им период спортистът и актрисата бяха постоянни звезди на червените килими и често споделяха моменти от съвместния си живот в социалните мрежи — от почивки в чужбина до вечери на Coachella. През 2022 г. Добрев подкрепи Уайт по време на последните му пет Зимни олимпийски игри в Пекин, преживяване, което по-късно нарече „емоционално“ и „непреодолимо“.

Преди събитието Уайт намекна за евентуален годеж с Добрев в разговор с PEOPLE в Oasis Celsius Vibe House: „Просто се наслаждаваме на времето, което прекарваме заедно в момента. Няма напрежение. Но аз ѝ казах и си помислих: „Виж, след Олимпийските игри най-накрая имам свободата да правя каквото си поискам. Хайде просто да се забавляваме, да бъдем заедно и да се подкрепяме.“

„Но никога не се знае. Ще видим какво ще се случи“, добави той по това време.

Уайт предложи брак на Добрев през октомври 2024 г. по време на изненадваща вечеря в „Златният лебед“ в Ню Йорк. Той ѝ каза, че отиват на събитие на CFDA/Vogue, организирано от Ана Уинтур, преди да ѝ предложи с 5-каратов диамантен пръстен на Лорейн Шварц.

По това време двойката сподели снимки от специалната вечер, а Уайт написа в Instagram: „Тя каза ДА 💍♾️“.

„Почивай в мир, гадже, здравей, годеник“, написа Добрев в публикацията си.