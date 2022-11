Нова любов в живота на Брад Пит?

Х оливудската звезда Брад Пит от няколко месеца се среща с Инес де Рамон - отчуждената съпруга на колегата му актьор Пол Уесли, съобщи сайтът на сп. "Пийпъл".

Двадесет и девет годишната Де Рамон е служителка на бижутерската компания "Анита Ко" и сертифицирана нутриционистка.

Брад Пит: Не искам да бягам от старостта (ВИДЕО)

Мълвата, че тя е романтично обвързана с 58-годишния носител на "Оскар" плъзна, след като двамата бяха забелязани да пристигат заедно на концерта на Боно от U2 в Лос Анджелис на 13 ноември, преди да се присъединят към бившия супермодел Синди Крофорд и съпруга ѝ Ранди Гербер.

Brad Pitt and Ines de Ramon Have Been Dating a 'Few Months,' Says Source: He 'Is Really into Her' https://t.co/IZY9dz0ZSM