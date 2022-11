Брад Пит: Холивуд вече е загърбил наркотиците

Х оливуд до голяма степен е обърнал страницата на крайностите, свързани с наркотиците, казват Брад Пит и Марго Роби, звездите на филма "Вавилон", посветен на хедонистичния начин на живот в Меката на киното през 20-те години на миналия век, който влиза в надпреварата за наградите "Оскар", предаде Франс прес, цитиран от БТА.

Brad Pitt and Margot Robbie said Hollywood has largely kicked its former drug-filled excesses, as their new film "Babylon" about 1920s Tinseltown hedonism entered the Oscars race.