Тази година определено бе успешна за кралското семейство на Великобритания.

Годината стартира с раждането на принц Луи, трето дете за херцозите на Кеймбридж Катрин и Уилям.

След това всичко продължи с прословутата сватба на годината, както много хора я определят, а именно тази на принц Хари и бившата американска актриса от сериала "Костюмари" Меган Маркъл.

Но с тези събития не се изчерпа всичко, защото последва втора пищна сватба - на принцеса Юджини, която се омъжи за Джак Бруксбанк. Малко след сватбата, Меган и Хари оповестиха, че очакват първото си дете.

Внучката на кралица Елизабет II се омъжи

Сега по повод 70-годишния юбилей на принц Чарлз, британското кралско семейство зарадва поданиците с нови официални снимки. Дворецът разпространи красивите снимки ден преди рождения му ден на 14 ноември. На семейните фотографии е Чарлз в компанията на Камила, техните три внучета - принц Джордж, принцеса Шарлот и малкия принц Луи.

Снимката на Луи е една от малкото показвани до този момент, ето защо тя се превърна в истински фаворит за почитателите на британската корона. Кадрите събраха хиляди харесвания.

Вижте Кейт и Меган Маркъл на кръщенето на принц Луи (СНИМКИ)

Two new photographs of The Prince of Wales and his family have been released to celebrate HRH’s 70th birthday.



The photos were taken by Chris Jackson in the garden of Clarence House. pic.twitter.com/A2LTJDTdvE