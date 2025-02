Нещо се случва в Земята, твърдят учени

Я дрото на Земята претърпява неочаквани структурни промени, смятат изследователите.

Ново проучване показва, че учените неочаквано откриват, че вътрешното ядро на нашата планета променя физическата си природа.

Промените може би леко са променили продължителността на всеки ден, смятат изследователите.

Въпреки че учените отдавна знаят за промените във вътрешното ядро на Земята, повечето от изследванията, които го оценяват, разглеждат начина, по който то се върти. Сега обаче учените са установили, че далеч под краката ни се случват и други видове дейности.

Вътрешното ядро се намира на около 5 000 км под повърхността на Земята. Гравитацията го държи в разтопеното течно външно ядро.

Изследователите са започнали работата си, за да анализират забавянето на въртенето на вътрешното ядро. Но в хода на работата си те откриха доказателства, че вътрешното ядро не е твърдо, както си мислехме.

Това беше открито, когато учените разгледаха сеизмографите от много десетилетия, които регистрират земетресенията. Те показаха едно, което се отличаваше от останалите и подсказваше, че вътрешното ядро не е твърда сфера, както се смяташе.

Всъщност ядрото може да преминава през процес, известен като „вискозна деформация“, при който формата му се променя и то взаимодейства с външното ядро.

Първоначално изследователите бяха объркани от данните, които включваха 121 повтарящи се земетресения от 42 места в близост до Южните Сандвичеви острови на Антарктида.

Изследователите забелязали един набор от сеизмични вълни, които изглеждали различно - и в крайна сметка разбрали, че показват, че във вътрешното ядро се извършва по-голяма физическа активност.

„Широко известно е, че разтопеното външно ядро е турбулентно, но не е наблюдавано турбулентността му да нарушава съседното му вътрешно ядро в човешки мащаб“, казва Джон Видейл, главен изследовател на изследването. “Това, което наблюдаваме в това изследване за първи път, вероятно е външното ядро да нарушава вътрешното ядро.“

Работата е описана в нова статия, озаглавена „Annual-scale variability in both the rotation rate and near surface of Earth's inner core“ („Годишна променливост в скоростта на въртене и близката повърхност на вътрешното ядро на Земята“), публикувана в списание Nature Geoscience.

