Европейската космическа агенция следи отблизо астероид с потенциал да се удари в Земята

Е вропейската космическа агенция (ЕКА) разкри, че следи отблизо астероид с размерите на футболно игрище, който може да удари Земята след малко повече от седем години.

Според ЕКА вероятността астероидът, наречен 2024 YR4, да се удари директно е 1:83 и да причини „сериозни щети на местен регион“.

Скалата, която е с размери 100 на 40 м, ще пресече орбитата на Земята на 22 декември 2032 г.

Най-вероятно ще има близко разминаване, като астероидът ще премине на няколко хиляди километра.

Консултативната група за планиране на космически мисии, която се председателства от ЕКА, ще обсъди последните наблюдения на астероида на среща във Виена следващата седмица.

Ако рискът от сблъсък се потвърди, тя ще отправи официални препоръки към Организацията на обединените нации и може да започне работа по варианти за „отговор на потенциалната опасност с космически апарати“, се казва в изявление на агенцията.

Д-р Симеон Барбър, космически учен от Отворения университет, заяви пред Sky News: „Не бива да се притесняваме прекалено - поне засега. Това е така, защото нашите системи за ранно откриване доста често надценяват вероятността от сблъсък със Земята. В ранните етапи не можем да определим траекторията му много точно и затова вероятността за сблъсък трябва да се съобразява с тази несигурност. Вероятно с усъвършенстването на технологиите ни за откриване на обекти, свързани със Земята, може да станем свидетели на все по-голям брой сигнали като този. Важно е да намерим правилния баланс между това да се отнасяме сериозно към заплахата, но да не реагираме прекомерно в тези ранни етапи на откриване, когато траекторията все още не е добре определена“.

Преди малко повече от две години НАСА удари космически кораб в широкия 160 м астероид Диморфос и успешно промени орбитата му.

Тогава администраторът на НАСА Бил Нелсън заяви: „Всички ние сме длъжни да защитаваме нашата планета. В края на краищата тя е единствената, която имаме.“

NEWS 🚨: Astronomers discover 196-foot asteroid with 1-in-83 chance of hitting Earth in 2032



"Impact probability is still very low, and the most likely outcome will be a close approaching rock that misses us." pic.twitter.com/FloicNo77a