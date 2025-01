"Изкуствено слънце“ достигна 100 милиона градуса в продължение на 18 минути на Земята

К итайски изследователи са постигнали новаторски успех, като са поддържали плазма при температура над 100 милиона градуса по Целзий в продължение на 18 минути. Това забележително постижение, осъществено в експерименталния свръхпроводящ токамак (EAST), представлява значителен скок към използването на ядрения синтез като чисто, почти неограничено енергийно решение.

Голяма стъпка към енергията от термоядрен синтез

Според съобщения в медиите при неотдавнашен експеримент в EAST учените са успели да поддържат невероятно високи температури - седем пъти по-високи от тези в ядрото на Слънцето. Плазмата, получена от сливането на водородни и деутериеви газове, възпроизвежда процеса на термоядрен синтез, който захранва Слънцето. Това рекордно постижение ни доближава до превръщането на ядрения синтез в практически източник на енергия. Ядреният синтез работи чрез комбиниране на леки атомни ядра, за да се образуват по-тежки, при което се освобождава огромно количество енергия. Ако успеем да овладеем този процес на Земята, той би могъл да осигури почти неограничени и чисти доставки на енергия.

Предизвикателства пред нас

Дори и при този успех изграждането на реактори, които могат да се справят с такива екстремни условия, все още е голямо предизвикателство. Според съобщения в медиите Сонг Юнтао, директор на проекта EAST, обяснява, че за да могат устройствата за термоядрен синтез да произвеждат електроенергия, те трябва да поддържат самоподдържаща се плазма. Въпреки това поддържането на плазмата стабилна за дълъг период от време остава ключова пречка.

Друго голямо предизвикателство е намирането на материали, които могат да издържат на интензивната топлина и радиация в реактора. Според докладите професор Джоу Хайшан подчертава, че разработването на такива устойчиви материали не е лесна задача. За да постигнат напредък, учените ще се нуждаят от усъвършенствани среди за изпитване, за да симулират тези екстремни условия и да подобрят материалите за бъдещите реактори.

Дългосрочните цели на Китай в областта на термоядрения синтез

Според докладите Китай работи усилено за разработване на технология за ядрен синтез и планира да създаде прототип на реактор за ядрен синтез до 2035 г. По-голямата цел е до 2050 г. енергията от термоядрен синтез да стане достъпна на пазара, което би могло да бъде огромна стъпка към чиста и устойчива енергия.

China’s “artificial sun” nuclear fusion reactor has reached a world record for the longest time at a sustained temperature exceeding 100 million degrees Celsius, a key milestone for harnessing fusion power



It held the temp for nearly 18 minutes, almost 3x the previous record pic.twitter.com/fVUiDiLhOI