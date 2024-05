Нещастните, щастливи хора: парадоксът Gen Z

И зследване на Jabra, анализиращо стабилизирането на работните навици във времената след пандемията, установява, че връщането на работа продължава да оказва влияние върху работните предпочитания – особено сред поколението Z.

(Във видеото може да научите повече за: GenZ превзема работната сила в света)

Някои неписани правила изглежда са преобърнати с главата надолу с навлизането на най-младото поколение в нашия работен свят. Гъвкавостта (35%) вече надвишава заплатата (4%) за Gen Z, когато се вземат предвид факторите при избора на работа: най-високото класиране сред всички анкетирани поколения.

Проучването и направено между 4473 души в 14 пазара по света. Резултатите показват, че много от разлики между поколенията не са просто еволюирали предпочитания, а истински парадокси. 52% от респондентите от поколението Z се чувстват стресирани и изпитват симптоми на бърнаут на работното място, но в същото време казват, че са по-удовлетворени от работата си в сравнение с други поколения, като над 7 от 10 работещи се чувстват удовлетворени.

