Младите хора пият по-малко алкохол, но знаем ли защо?

М ладите хора днес не пият толкова алкохол, колкото техните предшественици милениали, Gen X и бумърите. Въпросът е защо? Нова редакционна статия на учени от Австралия и Швеция казва, че има много потенциални фактори, но към момента просто няма достатъчно изследвания, за да се знае със сигурност.

Някога милениалите бяха обвинявани за упадъка на всичко - от универсалните магазини, през кабелната телевизия, до стафидите и всякакви други неща. Но честно казано, сега сме по-големи, уморени сме и – ако се вярва на изследванията – е време да се обърне внимание на някой друг.

Gen Z, първото поколение, израснало заобиколено от интернет култура и социални медии, навърши зряла възраст и тъй като тези млади възрастни започнаха да заемат местата си в света, учените забелязаха някои любопитни тенденции – едно е доста съществено, те консумират по-малко алкохол от предците си. Представяйки специален брой на списанието Drug and Alcohol Review, група изследователи изложиха това, което ни е известно – и най-важното, това, което не знаем – за това какво ги отблъсква от пиенето.

