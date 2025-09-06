Неразказаната история на Хераклея Синтика: Град, съсипан от катаклизми

Кристиан Кирилов от "София ден и нощ": ГДБОП ми върна колите, но след акцията не мога да спя

В ръщаме се в историята 1600 години назад, за да минем по улиците на града на Херакъл. Това е време, в което старите религии се сблъскват с новото време. Въпреки години са останали незаличените следи от ужаса на разрушенията, предизвикани от унищожително земетресение. Гид е проф. Людмил Вагалински, благодарение на който Хераклея Синтика бавно, но сигурно завръща стария си блясък. Градът от една паднала империя – история, която оживява в предаването „Офанзива“ с Любо Огнянов.

Четвърти век преди Христа. Под южния склон на хълма на отдавна изгаснал вулкан се ражда древен град. Създателите са древните македони, които избират да го кръстят Хераклея – на името на Херакъл, който те приемали за свой родоначалник. Син на Зевс и смъртната Алкмена, в римската митология Херакъл е известен като Херкулес.

От династията, която македоните вярвали, че е тръгнала от Херакъл, произлиза и първият голям завоевател на древния свят – Александър Македонски. А основателят на Хераклея е неговият баща Филип II Македонски, разказва проф. Людмил Вагалински, археологът, благодарение на който днес древният град връща своето великолепие.

На 22 юни през 168 година преди Христа, консулът Луций Емилий Павел печели решителната битка при Пидна и древна Македония става част от Рим. Градът Хераклея започва да се променя. Една от най-внушителните сгради разкрита при проучванията е съдебната палата.

Земетресението, за което става въпрос е разлюляло района през 388-а година. Бедствието е било с чудовищни размери, защото освен разрушенията от труса, близката река Струмещница е заляла града и ниските части са били покрити с над два метра речна глина.

Въпреки жестокия трус, жителите на Хераклея остават в града и започват да го възстановяват. Но истинският апокалипсис тепърва предстои.

Сблъсъците между християни и поклонниците на други религии на територията на цялата империя са жестоки. Изпълнени с насилие и разрушения. До 27 февруари 380 година, когато християнството става единствена религия.

Второто катастрофално земетресение оставя Хераклея в руини. Градът така и не се е възстановил. Но археолозите успяват да открият нещо удивително. Доказателство, че не само бедствията могат да разрушават. Това е време, в което светът се променя. Старите божества са заменени от нова религия. Старата цивилизация със своите порядки, е заменена от нова. А новите, искат да изтрият спомена за миналото.

