Археолози откриха геометрични фигури и важен надпис в Хераклея Синтика (ВИДЕО)

Г еометрични фигури се показаха при разчистването на подовото ниво в сградата с мозайката, която проучва екипът на проф. д-р Людмил Вагалински (НАИМ-БАН) на форума на Хераклея Синтика.

Над мраморния цокъл по стените е имало цветна мазилка - парчета от нея са нападали по мозайката, съобщиха от Archaeologia Bulgarica.

Археолозите показаха днес и завършека на сложния процес по опаковането и пренасянето на един изключително важен за историята надпис, разчетен и публикуван при откриването му от гл. ас. д-р Николай Шаранков (СУ Св. Кл. Охридски).

Надписът е в чест на един от най-успешните пълководци и администратори в историята на Римската империя - Децим Теренций Генциан.

Надписът, оставен под специално покритие досега, ще бъде реставриран и изложен в Петричкия музей.