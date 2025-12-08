Любопитно

"Не знаем за подобен случай“: 4000-годишно погребение озадачи археолози

Останки от това, което вероятно е било погребално угощение, са открити в 4000-годишна кана в Африка

8 декември 2025, 06:34
"Не знаем за подобен случай“: 4000-годишно погребение озадачи археолози
Източник: iStock/Getty Images

И золирано погребение в Судан разкри първите доказателства за неизвестен погребален ритуал, състоял се преди близо 4000 години в малко известно африканско кралство, установява ново проучване.

В гроба археолозите открили керамичен съд, съдържащ овъглени растителни и дървени останки, животински кости и парчета от насекоми, всички от които екипът смята, че са останки от погребален пир.

„Не знаем за подобен случай“, каза в имейл съавторът на изследването Хенрик Панер , археолог в Полския център за средиземноморска археология към Варшавския университет, „и точно това прави нашето откритие мистериозно и дори необичайно, тъй като не знаем значението на този ритуал.“

В изследването, публикувано на 13 ноември в списание Azania, изследователите описват погребението на мъж на средна възраст, което са открили през 2018 г. по време на археологически проект в пустинята Баюда в североизточен Судан. Гробът е датиран между 2050 и 1750 г. пр.н.е., което означава, че мъжът вероятно е бил част от царство Керма, ранна нубийска цивилизация, съседна на древен Египет. В погребението, върху което е имало овална могила от пръст, археолозите открили мъжки скелет, два керамични съда, поставени зад главата му, и 82 синьо остъклени керамични дискови мъниста около врата му.

„Гробната могила не е особено впечатляваща, а гробните дарове, включително мъниста и керамични съдове, са доста често срещани“, каза Панер, като всичко това предполага, че мъжът не е имал елитен социален статус. Но „съдържанието на един от съдовете е необичайно“, каза той, вероятно „реликви от огъня, свързан с погребален ритуал“.

В средно голяма керамична кана изследователите открили съкровищница от овъглени останки от растения, дървесина, животни, насекоми и копролити (фосилизирани изпражнения). Установено е, че по-голямата част от дървесината произхожда от акациеви дървета, а изследователите идентифицирали две бобови растения - вероятно леща и боб - и зърнени култури сред овъглените ботанически останки. Каната съдържала и няколко хоботници, които вероятно са се придвижили по растенията в древни времена.

„Тъй като съдът не показва никакви признаци на изгаряне, тези останки, заедно с намерените фрагменти от животински кости, вероятно са били просто поставени в него“, обясняват изследователите в изследването. „Въпросните кости вероятно са доказателство за консумация по време на погребален празник, някои от останките от който след това са били хвърлени в огъня.“

Ботаническите останки показват също, че тази географска област е била с по- влажна среда от тип савана , когато мъжът е бил погребан, в сравнение с откритата пустиня, която е сега. „Дори привидно скромно място“ като това изолирано погребение „може да предостави важни улики за реконструкция на минали среди и климат“, пишат изследователите.

Другият съд, открит в погребението, е бил поставен с главата надолу близо до индивида, но е бил празен, отбелязват изследователите.

Това погребение е първото от кралство Керма, което разкрива доказателства за погребален ритуал, състоял се преди четири хилядолетия. Но липсата на подобни известни погребения може да сочи към сложните процеси на културен обмен в района, пишат изследователите, което означава, че е необходима още работа, за да се разбере търговията със стоки и идеи в древна Африка.

Източник: Live Science    
Погребален ритуал Царство Керма Судан Археология Древна Нубия Погребален пир Овъглени останки Керамичен съд 4000 години Пустинна археология
Последвайте ни
Евакуират още моряци от заседналия край Ахтопол танкер, защо трима остават

Евакуират още моряци от заседналия край Ахтопол танкер, защо трима остават

Мутирал грип заплашва Великобритания, ваксината може да не помага

Мутирал грип заплашва Великобритания, ваксината може да не помага

Кметът на

Кметът на "Люлин" на спешна среща за кризата с боклука

Тръмп: Зеленски все още не е готов да приеме предложението на САЩ за край на войната

Тръмп: Зеленски все още не е готов да приеме предложението на САЩ за край на войната

Неравенство в осигуровките: Едни плащат, други не

Неравенство в осигуровките: Едни плащат, други не

pariteni.bg
9 породи кучета, идеални за домошари

9 породи кучета, идеални за домошари

dogsandcats.bg
6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа
Ексклузивно

6 декември: Денят, в който монголската буря погълна перлата на Източна Европа

Преди 2 дни
Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи
Ексклузивно

Времето на Никулден с предупреждение от първа степен за обилни валежи

Преди 2 дни
МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ
Ексклузивно

МААЕ: Защитният саркофаг на АЕЦ "Чернобил" е повреден

Преди 2 дни
Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден
Ексклузивно

Никулден е! Какви са българските поверия и традиции на този ден

Преди 2 дни

Виц на деня

- Тате, каво гледаш? - Гледам, Иванчо... гледам! Кави майки имат другите деца!
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Нов кървав конфликт: Тайланд нанесе въздушни удари по Камбоджа

Нов кървав конфликт: Тайланд нанесе въздушни удари по Камбоджа

Свят Преди 2 минути

Двете страни се обвиниха взаимно, че са извършили удари по спорната граница в понеделник сутринта

Празник е! Българи с интересни имена имат имен ден. Има и забрани

Празник е! Българи с интересни имена имат имен ден. Има и забрани

Любопитно Преди 12 минути

Една от тях е лоша поличба, която вещае бедност и нещастие

Стармър, Макрон и Мерц се срещат със Зеленски в Лондон

Стармър, Макрон и Мерц се срещат със Зеленски в Лондон

Свят Преди 1 час

Очаква се фокусът на разговорите да е върху това какъв да бъде отговорът на американските предложения за прекратяване на войната в Украйна

д

Отменят частичното бедствено положение в община Созопол

България Преди 1 час

То беше обявено в събота със заповед на кмета Тихомир Янакиев

Кой е Чиприан Чуку – кандидатът, който обеща да подреди Букурещ и спечели

Кой е Чиприан Чуку – кандидатът, който обеща да подреди Букурещ и спечели

Свят Преди 1 час

Всички социологически проучвания в изборната седмица го сочеха като най-вероятния победител

"Подайте си оставката, не карайте площада да ви измете": ПП с позиция за втория вариант на бюджета

"Подайте си оставката, не карайте площада да ви измете": ПП с позиция за втория вариант на бюджета

България Преди 1 час

Кабинетът "Желязков" се изправя срещу шести вот на недоверие тази седмица

Кабинетът "Желязков" се изправя срещу шести вот на недоверие тази седмица

България Преди 2 часа

Той беше внесен в петък от ПП-ДБ, АПС и МЕЧ с мотив провал в икономическата политика на правителството

<p>&nbsp;5,8 по Рихтер разтърси градчето Якутат в Аляска</p>

Земетресение от 5,8 по Рихтер разтърси градчето Якутат в Аляска

Свят Преди 2 часа

Епицентърът на труса е бил на дълбочина 5 километра

Последно сбогом с автора на "Една българска роза" Найден Вълчев

Последно сбогом с автора на "Една българска роза" Найден Вълчев

България Преди 2 часа

Поклонението ще бъде в столичния храм „Света София“

Тристранният съвет обсъжда новата версия на бюджета за 2026 г.

Тристранният съвет обсъжда новата версия на бюджета за 2026 г.

България Преди 3 часа

В неделя надзорните съвети на НОИ и Здравната каса одобриха сметките на властта

Космическа тревога и научно чудо: Защо 2026 ще бъде година като никоя друга за индийската мисия до Слънцето

Космическа тревога и научно чудо: Защо 2026 ще бъде година като никоя друга за индийската мисия до Слънцето

Любопитно Преди 3 часа

Това е първият път, когато обсерваторията, която беше поставена в орбита миналата година, ще може да наблюдава Слънцето

Врящ океан под лед може да се крие в луна на Сатурн

Врящ океан под лед може да се крие в луна на Сатурн

Любопитно Преди 3 часа

Панагюрско златно съкровище копие

8 декември: Златното откритие, което пренаписва историята

Любопитно Преди 3 часа

Вижте какво се е случило на този ден в историята

Ще спрат ли валежите? С какво време започва новата седмица

Ще спрат ли валежите? С какво време започва новата седмица

България Преди 3 часа

Максималните температури ще са между 7° и 12°, в София – около 8°

Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Две силни земетресения удариха Турция в рамките на минути

Свят Преди 11 часа

"Просто гледаха и мълчаха": Доброволци обвиняват полицията в бездействие по време на погромите

"Просто гледаха и мълчаха": Доброволци обвиняват полицията в бездействие по време на погромите

България Преди 11 часа

"Полицаите бяха тотално безразлични. Сякаш позволяваха да се руши без последствия": доброволци и млади лекари, помагали на пострадалите на протеста на 1 декември, разказват какво са видели по време на провокациите

Всичко от днес

От мрежата

Как кучето ни да идва винаги, щом го повикаме

dogsandcats.bg

10 ползи от пътуването с котката ви

dogsandcats.bg
1

Без валежи до началото на зимата

sinoptik.bg
1

Как хора с увреждания могат да карат ски

sinoptik.bg

5 идеи за евтини, но много сантиментални подаръци за Коледа

Edna.bg

Защо студентите празнуват на 8 декември и кой има имен ден днес

Edna.bg

Благо Георгиев: Не е смешно, само с формат от 200 отбора можем да се класираме на световно

Gong.bg

Левски застана твърдо зад Асен Митков и осъди атаките срещу него

Gong.bg

Ръст на хоспитализираните с мутирал грипен щам във Великобритания

Nova.bg

Ще има ли сняг за Коледа

Nova.bg