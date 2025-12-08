"Не знаем за подобен случай“: 4000-годишно погребение озадачи археолози

И золирано погребение в Судан разкри първите доказателства за неизвестен погребален ритуал, състоял се преди близо 4000 години в малко известно африканско кралство, установява ново проучване.

В гроба археолозите открили керамичен съд, съдържащ овъглени растителни и дървени останки, животински кости и парчета от насекоми, всички от които екипът смята, че са останки от погребален пир.

„Не знаем за подобен случай“, каза в имейл съавторът на изследването Хенрик Панер , археолог в Полския център за средиземноморска археология към Варшавския университет, „и точно това прави нашето откритие мистериозно и дори необичайно, тъй като не знаем значението на този ритуал.“

В изследването, публикувано на 13 ноември в списание Azania, изследователите описват погребението на мъж на средна възраст, което са открили през 2018 г. по време на археологически проект в пустинята Баюда в североизточен Судан. Гробът е датиран между 2050 и 1750 г. пр.н.е., което означава, че мъжът вероятно е бил част от царство Керма, ранна нубийска цивилизация, съседна на древен Египет. В погребението, върху което е имало овална могила от пръст, археолозите открили мъжки скелет, два керамични съда, поставени зад главата му, и 82 синьо остъклени керамични дискови мъниста около врата му.

„Гробната могила не е особено впечатляваща, а гробните дарове, включително мъниста и керамични съдове, са доста често срещани“, каза Панер, като всичко това предполага, че мъжът не е имал елитен социален статус. Но „съдържанието на един от съдовете е необичайно“, каза той, вероятно „реликви от огъня, свързан с погребален ритуал“.

В средно голяма керамична кана изследователите открили съкровищница от овъглени останки от растения, дървесина, животни, насекоми и копролити (фосилизирани изпражнения). Установено е, че по-голямата част от дървесината произхожда от акациеви дървета, а изследователите идентифицирали две бобови растения - вероятно леща и боб - и зърнени култури сред овъглените ботанически останки. Каната съдържала и няколко хоботници, които вероятно са се придвижили по растенията в древни времена.

„Тъй като съдът не показва никакви признаци на изгаряне, тези останки, заедно с намерените фрагменти от животински кости, вероятно са били просто поставени в него“, обясняват изследователите в изследването. „Въпросните кости вероятно са доказателство за консумация по време на погребален празник, някои от останките от който след това са били хвърлени в огъня.“

Ботаническите останки показват също, че тази географска област е била с по- влажна среда от тип савана , когато мъжът е бил погребан, в сравнение с откритата пустиня, която е сега. „Дори привидно скромно място“ като това изолирано погребение „може да предостави важни улики за реконструкция на минали среди и климат“, пишат изследователите.

Другият съд, открит в погребението, е бил поставен с главата надолу близо до индивида, но е бил празен, отбелязват изследователите.

Това погребение е първото от кралство Керма, което разкрива доказателства за погребален ритуал, състоял се преди четири хилядолетия. Но липсата на подобни известни погребения може да сочи към сложните процеси на културен обмен в района, пишат изследователите, което означава, че е необходима още работа, за да се разбере търговията със стоки и идеи в древна Африка.