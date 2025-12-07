Четец по устните разкри какво каза принцеса Кейт на първата дама на Германия за новия им дом

П ринцът и принцесата на Уелс посрещнаха германския президент Франк-Валтер Щайнмайер и съпругата му Елке Буденбендер на летище „Хийтроу“ в сряда сутринта, с което започна държавното им посещение във Великобритания. Това бе първото посещение на германски държавен глава на Острова от 27 години и едва петото от 1958 г. насам, пише Express.

По време на посрещането на летището, специалист по четене по устните разшифрова краткия разговор между Кейт и съпругата на германския президент, в който принцесата споделя подробности около ремонта на семейния дом. Експертът Никола Хиклинг улови петсловния коментар на Катрин за това кога ще започне обновяването: „Ще започнем след Коледа.“

Първата дама на Германия и принцесата обсъдиха новия семеен дом и плановете за неговото оформление. Според експерта, Катрин е добавила: „Съставяме няколко табла за настроение и ще започнем след Коледа.“

Г-жа Буденбендер одобри идеята с думите: „Добро решение, това е логично. Можете ли да ми изпратите снимки, когато е готово?“, на което Катрин се съгласи.

Принц Уилям и семейството му живееха във вилата Adelaide Cottage с четири спални от есента на 2022 г., но вече са настанени в новия си дом.

Новото жилище – Forest Lodge – се намира на кратко разстояние от Adelaide Cottage в Уиндзор Грейт Парк. Семейството се премести по време на междинната ваканция на децата от училище Lambrook, което позволи на трите им деца да останат записани там и да продължат да се радват на спокоен семеен живот.

Преместването е завършено по-рано от очакваното – първоначално се предполагаше, че ще бъде около Коледа 2025 г., но семейството се е нанесло още в началото на ноември. Осемстайният имот Forest Lodge в грузински стил (първоначално известен като „Holly Grove“) е построен през 1770-те години и влиза в собствеността на Crown Estate през 1829 г.

По време на официалната церемония Катрин отново проговори за плановете си за обзавеждане на дома – в рамките на първото държавно посещение на германски президент във Великобритания от почти три десетилетия.

Облечен в елегантен костюм, принц Уилям приветства гостите на краля заедно със съпругата си, която носеше рокля Burberry и синьо палто от Sarah Burton за Alexander McQueen.

Кралската двойка се ръкува с президента и неговата съпруга, а г-жа Буденбендер се усмихваше приветливо, докато разговаряше с Катрин.