8 декември: Златното откритие, което пренаписва историята

Вижте какво се е случило на този ден в историята

8 декември 2025, 06:32
Панагюрско златно съкровище копие   
Източник: БТА

Н а 8 декември 1949 г., в ранните часове на зимното утро, тримата братя Павел, Петко и Михаил Дейкови от Панагюрище тръгват към местността Мерул, за да копаят глина. Това, което изглежда като поредния рутинен работен ден, се превръща в едно от най-значимите археологически открития в историята на България и в световното тракийско наследство.

Докато изваждат глина от земята, в копанката на братята проблясва нещо необичайно. Малко по-късно става ясно, че това не е обикновен метал, а изящно изработени златни съдове, останали скрити под земята повече от две хилядолетия. Работниците веднага уведомяват властите, а първите специалисти, дошли на място, разбират, че пред тях стои изключително ценен тракийски шедьовър.

Панагюрското съкровище се състои от девет съда с общо тегло над 6 килограма чисто злато. Между тях има ритони, амфори, фиала – съдове, украсени с удивителни изображения на митологични сцени, богове, животни и човешки фигури. Изработката им свидетелства за високото майсторство на тракийските златари от IV–III век пр. Хр., както и за богатството и статута на владетеля, за когото са били предназначени.

След научната експертиза става ясно, че съкровището вероятно е принадлежало на тракийски владетел от Одриското царство. Сцените по ритоните – Херакъл, Горгона Медуза, Дионис, амазонки и различни ритуални изображения – дават ценна информация за религиозните вярвания и художествените традиции на древните траки.

Новината за откритието бързо обикаля страната и света. Панагюрското златно съкровище се превръща в символ на тракийската култура и едно от най-забележителните археологически богатства, намирани някога по българските земи. Днес то е част от колекцията на Националния исторически музей и се съхранява при специален режим, като периодично се излага в страната и чужбина за изложби при засилени мерки за сигурност.

  • Пет изстрела в Ню Йорк, които потопиха света в скръб

На този ден през 1980 г. светът е разтърсен от новината за трагичната смърт на Джон Ленън – една от най-ярките и влиятелни фигури в музикалната история. Бившият член на легендарната група The Beatles и успешен соло артист е фатално прострелян пред сградата „Дакота“ в Ню Йорк, където живее със съпругата си Йоко Оно. Убиецът е 25-годишният Марк Дейвид Чапман – човек, който часове по-рано дори поискал автограф от Ленън.

Вечерта на инцидента Ленън и Оно се връщат от звукозаписно студио. Малко след 22:50 ч. Чапман застава зад музиканта и стреля пет пъти, като четири от куршумите го улучват. Ленън е откаран по спешност в болница „Рузвелт“, но лекарите не успяват да го спасят – смъртта е констатирана малко след пристигането му.

Новината се разпространява със светкавична бързина. Хора по целия свят излизат по улиците, за да почетат паметта на Ленън. В Ню Йорк хиляди фенове се стичат пред „Дакота“ и в Сентръл парк, където по-късно ще бъде създадена мемориалната площ „Strawberry Fields“. Радиостанциите непрекъснато пускат песните му, а милиони хора остават пред телевизорите си, потресени от загубата.

Ленън е не само музикална икона, но и символ на пацифизма, активист, художник, писател – човек, използвал световната си популярност, за да говори за мир, свобода и човешки права. 

Марк Дейвид Чапман остава на мястото на престъплението и е арестуван без съпротива. По-късно той признава вината си и получава доживотна присъда, която излежава и до днес. Мотивите му остават предмет на анализи – от обсесия към Ленън до психологически проблеми, но нищо не оправдава загубата на артист, повлиял толкова силно на световната култура.

Родени:

  • 65 г.пр.н.е. – роден е римският поет Хораций
  • 1542 г. – родена е шотландската кралица Мария Стюарт
  • 1886 г. – роден е мексиканският художник Диего Ривера
  • 1934 г. – роден в българският композитор Вили Казасян
  • 1943 г. – роден е американският певец Джим Морисън
  • 1953 г. – родена е американската актриса Ким Бейсунгър („Девет седмици и половина“, Батман“, „Поверително от Ел Ей“, „Благослови детето“, „Осма миля“)
  • 1964 г. – родена е американската актирса Тери Хачър („Танго и Кеш“, „Мърфи Браун“, „Винаги ще има утре“, „Отчаяни съпруги“)
  • 1966 г. – родена е ирландската певица Шинейд О'Конър

Починали:

  • 1864 г. – умира британският математик и философ Джордж Бул
  • 1978 г. – умира израелският премиер Голда Меир
Редактор: Надежда Неменски
