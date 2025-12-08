България

Тристранният съвет обсъжда новата версия на бюджета за 2026 г.

В неделя надзорните съвети на НОИ и Здравната каса одобриха сметките на властта

8 декември 2025, 06:44
Кабинетът

Н ационалният съвет за тристранно сътрудничество ще заседава в понеделник по втората версия на Бюджет 2026. В дневния ред са новите разчети за държавната хазна, както и финансовите рамки на Националната здравноосигурителна каса и на Държавното обществено осигуряване.

В неделя надзорните съвети на НОИ и Здравната каса одобриха сметките на властта.

В новия проектобюджет за 2026 г., представен от Министерството на финансите, са направени ключови промени. В него не фигурира вдигането на данъците и осигуровките, също така е орязана част от програмата за инфраструктурни проекти. 

Опозицията с остри критики и срещу обновения проект на Бюджет 2026

Ето и мерките, които отпадат в предложения първи бюджет в евро на България: 

- Отпада увеличаването на данък дивидент от 5% на 10%.

- Отпада увеличението на осигурителната вноска с 2%, което бе предвидено от 1 януари 2026 г.

- Отпада изискването за софтуера СУПТО (Системата за управление на продажбите в търговските обекти).

- Отвързва се определянето на заплатите от автоматичните механизми в сектори като МВР, отбрана и висше образование. Засега обаче минималната заплата остава обвързана със средната и размерът ѝ за догодина остава 620 евро. 

- Капиталовата програма, от която се финансират различни инфраструктури проекти, ще бъде намалена със 750 милиона евро.

МФ публикува новия проектобюджет в полунощ, какво предвижда план-сметката

Много важен акцент в новото предложение е

оптимизацията на администрацията с трайно незаетите щатни бройки - 5500 бр., както и че изпълнителната власт си замразява възнагражденията за 2026 г. на нивата от 2025 г., а от 2027 г за нея се прилага общата политика за доходите, както на останалите в публичния сектор, а не обвързана автоматично със средната работна заплата.

Размерът на бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП),

изразен като дял от БВП, през прогнозния период 2026-2028 г. е дефицит от 3,0% от БВП през 2026 г., 2,8% от БВП през 2027 г. и 2,4% от БВП през 2028 г. Запазването на нивото на дефицита в рамките на ограниченията гарантира осигуряването на редица разходни политики, обезпечени със съответните приходни мерки.

Размерът на общите разходи по КФП по годините от периода е съответно 54 051,9 млн. евро през 2026 г., 55 091,2 млн. евро през 2027 г. и 58 007,1 млн. евро през 2028 г.

През периода 2026-2028 г. се предвижда държавният дълг да достигне съответно до 37,6 млрд. евро (31,3% от БВП) през 2026 г., 43,5 млрд. евро (34,2% от БВП) през 2027 г. и 49,0 млрд. евро (36,6% от БВП) през 2028 г.

Минималният размер на фискалния резерв към 31.12.2026 г. е заложен в размер на 2,4 млрд. евро.|

