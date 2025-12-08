Космическа тревога и научно чудо: Защо 2026 ще бъде година като никоя друга за индийската мисия до Слънцето

З а Aditya-L1, първата индийска мисия за наблюдение на слънцето в Космоса, се очаква 2026 година да бъде несравнима, съобщи BBC.

Това е първият път, когато обсерваторията, която беше поставена в орбита миналата година, ще може да наблюдава Слънцето, когато то достигне максималния си цикъл на активност.

Според НАСА, това се случва приблизително на всеки 11 години, когато магнитните полюси на Слънцето се обръщат - земният еквивалент би бил Северният и Южният полюс да си разменят местата.

Това е време на голяма турбуленция. Слънцето преминава от спокойно към бурно и е белязано от огромно увеличение на броя на слънчевите бури и изхвърлянията на коронална маса (CME) - масивни огнени мехурчета, които изригват от най-външния слой на Слънцето, наречен корона.

Съставен от заредени частици, короналният масов изблик (CME) може да тежи до един трилион килограма и да достигне скорост до 3000 км в секунда. Той може да се насочи във всяка посока, включително към Земята. При максимална скорост, на CME биха му били необходими 15 часа, за да измине разстоянието от 150 милиона км между Земята и Слънцето.

„В нормални или нискоактивни периоди Слънцето изстрелва две до три коронални масови изригвания (CME) на ден. Следващата година очакваме те да бъдат 10 или повече дневно“, казва проф. Р. Рамеш от Индийския институт по астрофизика (IIA).

Проф. Рамеш е главният изследовател на коронографа с видими емисионни линии, или Velc - най-важният от седемте научни инструмента на Aditya-L1 - и внимателно следи и декодира данните, които той събира.

Изучаването на короналните масови изригвания (CME) е една от най-важните научни цели на първата мисия на Индия към Слънцето, казва той. Първо, защото изхвърлянията предоставят възможност да се научи повече за звездата в центъра на нашата слънчева система, и второ, защото дейностите, които се случват на Слънцето, заплашват инфраструктурата на Земята и в Космоса.

Короната на короналните изригвания (CME) рядко представлява пряка заплаха за човешкия живот, но те влияят на живота на Земята, като причиняват геомагнитни бури, които влияят на времето в близкия космос, където са разположени близо 11 000 спътника, включително 136 от Индия .

„Най-красивите проявления на коронална масова вълна (CME) са полярните сияния, които са ясен пример, че заредени частици от Слънцето пътуват към Земята. Но те могат също така да доведат до неизправност на цялата електроника на сателита, да сринат електропреносните мрежи и да повлияят на метеорологичните и комуникационните спътници“, обяснява проф. Рамеш.

Най-мощната слънчева буря, регистрирана някога, е събитието Карингтън през 1859 г., което прекъсва телеграфните линии по целия свят. По-скорошни събития са регистрирани през 1989 г., когато част от електропреносната мрежа на Квебек е прекъсвана , оставяйки шест милиона души без ток в продължение на девет часа. През ноември 2015 г. слънчевата активност наруши контрола на въздушното движение, което доведе до хаос в Швеция и някои други европейски летища.

През февруари 2022 г. НАСА съобщи , че CME е довела до загубата на 38 търговски спътника.

Проф. Рамеш казва, че ако можем да видим какво се случва в короната на Слънцето и да забележим слънчева буря или изхвърляне на коронална маса в реално време, да запишем температурата ѝ в началото и да наблюдаваме траекторията ѝ, това може да послужи като предупреждение за изключване на електрическите мрежи и спътниците и преместването им на безопасно място.

Има и други слънчеви мисии, наблюдаващи Слънцето, но Aditya-L1 има предимство пред останалите, включително Слънчевата и хелиосферна обсерватория, изпратена съвместно от НАСА и ЕКА (Европейска космическа агенция), когато става въпрос за наблюдение на короната.

„Коронографът на Aditya-L1 е с точния размер, който му позволява почти да имитира Луната, покривайки изцяло фотосферата на Слънцето и позволявайки му непрекъснат изглед на почти цялата корона 24 часа в денонощието, 365 дни в годината, дори по време на затъмнения и окултации“, казва проф. Рамеш.

С други думи, коронографът действа като изкуствена Луна, блокирайки ярката повърхност на Слънцето, за да позволи на учените непрекъснато да наблюдават слабата му външна корона - нещо, което истинската Луна прави само по време на затъмнения.

Освен това, това е единствената мисия, която може да изучава изригвания във видимата светлина, което ѝ позволява да измерва температурата и топлинната енергия на короналната масова вълна (CME) - ключови улики, които показват колко силна би била CME, ако се насочи към Земята, казва проф. Рамеш.

За да се подготви за пиковия период на слънчева активност през следващата година, IIA си сътрудничи с НАСА, за да проучи данните, събрани от една от най-големите коронални масови изригвания (CME), регистрирани досега от Aditya-L1.

Айсбергът е възникнал на 13 септември 2024 г. в 00:30 GMT, казва проф. Рамеш. Масата му е била 270 милиона тона - айсбергът, който е потопил Титаник, е бил 1,5 милиона тона, казва той.

В началото температурата му е била 1,8 милиона градуса по Целзий, а енергийното съдържание е било еквивалентно на 2,2 милиона мегатона тротил – за сравнение, атомните бомби над Хирошима и Нагасаки са били съответно 15 килотона и 21 килотона.

Въпреки че числата го карат да звучи невероятно голямо, проф. Рамеш го описва като „средно голямо“.

Астероидът, който унищожи динозаврите на Земята, е бил със 100 милиона мегатона и по време на максималния цикъл на активност на Слънцето, казва той, бихме могли да видим коронални масови изригвания (CME) с енергийно съдържание, равно на дори повече от това.

„Считам, че CME, която оценихме, се е случила, когато Слънцето е било в нормална фаза на активност. Това задава критерия, който ще използваме, за да оценим какво ни очаква, когато настъпи цикълът на максимална активност“, казва той.

„Поуките от това ще ни помогнат да разработим контрамерките, които да бъдат предприети за защита на спътниците в близкия Космос. Те също така ще ни помогнат да придобием по-добро разбиране за близкото до Земята пространство“, добавя той.