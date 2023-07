Непознатият гений: Загадката Ким Унг-Йонг

Х ората разпознават имената на Стивън Хокингс или Алберт Айнщайн, но има един гений, който остава малко познат. Това е Ким Унг-Йонг от Южна Корея. Toвa е име, което рядко се чува, тъй като и притежателят му не се появява в обществото. По-голямата част от живота си той прекарва с глава заровена в книгите.

Роден на 8 март 1962 г., Ким бил специален още от съвсем малък. От много ранна възраст той демонстрирал невероятни когнитивни и интелектуални способности. Разбирал диференциалното смятане на по-малко от 2 години и го усвоил на 4 години, като по това време вече можел да чете на 4 езика. Коефициентът му на интелигентност е 210 и от 5 до 8-годишна възраст посещавал лекции по физика в университет.

Той не само е смятан за най-интелигентния човек в света, но и за най-интелигентното дете, ходило някога по тази Земя. Да имаш дете, което не само може да чете и пише сложни граматически въпроси, но и да се справя със сложни математически задачи звучи по-скоро като сюжет от филм, отколкото като реалност.

През 1967 г., когато Ким бил само на 5 години, той се появил по Fuji Television в Япония и шокирал публиката със способността си да решава сложни математически уравнения, които повечето хора не могат в зряла възраст. На 8 години Ким започнал да учи ядрена физика в университета в Колорадо, но според някои източници това е само слух.

Неговият огромен интелект и висок коефициент на интелигентност привлекли вниманието НАСА и затова го наели. На Ким било възложено да решава математически уравнения като какво е количеството гориво, необходимо на една ракета, за да стигне до космоса.

От 2007 г. насам работи като асистент в Националния университет Chungbuk. На 14 март 2014 г. той бил назначен за вицепрезидент на изследователския център за развитие на North Kyeong-gi и бил повишен в доцент в университета Shinhan.

Много хора критикуват Ким, казвайки, че той е провален гений, защото не е използвал интелигентността си, за да направи нови открития или изобретения.

„Някои смятат, че хората с високо IQ могат да бъдат всемогъщи, но това не е вярно. Вижте ме, нямам музикален талант, нито пък се справям добре със спорта. Обществото не трябва да съди хората с едностранчиви стандарти – всеки има различни нива на възможности, надежди, таланти и мечти и ние трябва да уважаваме това.“