Нов световен рекорд за най-дълго време, прекарано в Космоса

Р уският космонавт Олег Кононенко подобри световния рекорд и стана човекът, прекарал най-много време в Космоса. Мъжът вече е в Космоса повече от 879 дни, с което подобри предишния рекорд на колегата си Генадий Падалка, който беше в Космоса 878 дни, 11 часа, 29 минути и 48 секунди. И двамата космонавти са постигнали това кумулативно за пет мисии, но петата мисия на Кононенко не е минала и половината, което означава, че той е на път да счупи рекорда още тази година.

59-годишният космонавт ще бъде на Международната космическа станция до 23 септември. До завръщането си на Земята той ще прекара в Космоса 1110 дни, което е приблизително 2,5 години. Кононенко, който е командир на корпуса на космонавтите, ще премине недостигнатата досега граница от 1000 дни в Космоса на 5 юни.

"Летя в Космоса, за да правя любимото си нещо, а не за да поставям рекорди. Гордея се с всичките си постижения, но още повече се гордея с това, че рекордът за обща продължителност на човешкия престой в Космоса все още се държи от руски космонавт", заяви Кононенко в интервю за руската информационна агенция ТАСС, съобщава Ройтерс.

Микрогравитацията не е особено благоприятна среда за човешкото тяло, така че продължителният престой в Космоса се отразява зле. Това, което се случва с тялото ви в Космоса, често е странно и в някои случаи отвратително. Първото нещо, което се случва, е, че течности като кръвта се придвижват към главата ви, което в началото е досадно, но след това се балансира по един тревожен начин. Също така губите кръвни клетки, доста от тях.

Мускулната ви маса също намалява, тъй като в условията на микрогравитация не ви се налага да работите твърде усилено, поради което астронавтите прекарват много време във фитнеса. Плюсът е, че краката ви ще загубят всички мазоли. Така че ще се върнете на Земята с малко анемия, но с гладки като на бебе стъпала.

Русия държи и рекорда за най-дълъг единичен престой в Космоса. Валери Поляков прекарва 437 дни и 18 часа (повече от 14 месеца) на космическата станция "Мир" в средата на 90-те години. Американската астронавтка Пеги Уитсън държи рекорда на НАСА за кумулативно време с 655 дни в Космоса. Франк Рубио държи рекорда на НАСА за най-продължителен единичен полет в Космоса - 371 дни, който той постигна през септември миналата година - въпреки че не беше планиран.

#OlegKononenko set a new world record for the longest time spent in #space, surpassing 878 days in orbit, as announced by #Roscosmos.#RussianCosmonaut to reach the remarkable milestone of 1,000 days in space on June 5.#Kononenko #ISS#FATE_IN_NEWCLARKCITY #DancaComAsEstrelas pic.twitter.com/o8Bq4ERsc3