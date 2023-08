Недостиг на ценен метал може да промени изцяло света до няколко години

С ветът може да изпита недостиг на литий още през 2025 г., тъй като търсенето на метала експлозивно расте, сочи проучване на BMI, изследователското подразделение на Fitch Solutions, съобщава CNBC.

Треска за литий: Как се добива и кога запасите му ще се изчерпят

A worldwide lithium shortage could come as soon as 2025 https://t.co/f5upl2Krxg