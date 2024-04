"Не се страхувам да умра": Шест пъти, когато лошото предчувствие се сбъдва

В сички сме имали онова тягостно чувство, че нещо лошо ще се случи, но в повечето случаи предчувствието си остава само в нашите мисли. Но има случаи в историята за сънища, необясними гласове и рисунки, които са предвестник на истински трагедии. Прочетете в следващите редове няколко примера, от които ще ви побият тръпки:

1. Катастрофата в Абърфан

Сутринта на 21 октомври 1966 г. уелското миньорско селище Абърфан претърпява една от най-тежките катастрофи в мирно време във Великобритания. Наводнена от проливен дъжд, огромна купчина отпадъци от корабостроителницата внезапно се свлича по планински склон, унищожавайки всичко по пътя си. Местното училище е напълно погълнато от тази ревяща черна лавина, в която загиват 116 деца.

Трагично се оказва, че много жители вече са изразили загриженост относно рисковете за безопасността, свързани с отпадъците, натрупани високо над училищата. Но дали някои от местните жители буквално са "видели" катастрофата?

Според едно от опечалените семейства в деня преди лавината от кал и отпадъци осемгодишният им син Пол Дейвис нарисувал група фигури, които се вкопавали в склона на хълма, а над тях били изписани думите "Краят".

Междувременно, в навечерието на бедствието, 10-годишно момиче на име Ерил Май Джоунс съобщава, че е казало на майка си, "не се страхувам да умра" и че е сънувало, че "нещо черно" се е спуснало върху училището ѝ.

Подобно на Пол, тя загива в онзи ужасен ден.

The Aberfan Disaster in photos

pic.twitter.com/9PSzo53km5 — Prof. Frank McDonough (@FXMC1957) October 21, 2023

2. Потъването на "Титаник"

Дали един неизвестен писател на име Морган Робъртсън е имал видение за катастрофата на "Титаник"? Той отрича да е имало нещо свръхестествено, но е факт, че през 1898 г. - повече от 14 години преди потъването на "Титаник" - публикува книга, наречена "Безсмислие". В центъра на книгата е океански лайнер, за който се твърди, че е непотопяем, няма достатъчно спасителни лодки и след сблъсък с айсберг пада в студените води на Северния Атлантик. Името на този кораб- "Титан".

Съществуват и разкази на пътници на истинския "Титаник", които изпитвали необясним страх от пътуването. Един от тях е Алекс Макензи, чиято история е разказана от внука му Иън Хендерсън през 2012 г., един век след катастрофата.

Както разказва Хендерсън пред пресата, Маккензи вървял по пътеката към кораба в пристанището на Саутхемптън, когато ясно чул глас, който му казал да не се качва на борда.

Призрачното предупреждение се повторило и Маккензи бил толкова изплашен, че се обърнал и тръгнал направо обратно към родната си Шотландия - за голямо недоумение на родителите му, които били похарчили много пари, за да му купят търсения билет. Те бяха шокирани по съвсем друга причина, когато новината за трагедията се появява дни по-късно.

Titanic sinking animation pic.twitter.com/BgMfxG0MxX — Syeda Asmat Naqvi (@SyedaAsmatNaqvi) April 14, 2024

3. 9/11

Друг човек, който сякаш е усещал наближаването на разтърсваща света трагедия, е Иймън Макнини. Специалист в областта на финансовите услуги, чийто офис се намирал в Световния търговски център в Ню Йорк, получава внезапен пристъп на световъртеж, докато тръгва за работа сутринта на 11 септември 2001 г.

Този странен момент настъпва след дълъг период на предчувствия за Иймън, който предрича, че няма да доживее 2001 г., и все повече се тревожи за терористичен удар срещу Световния търговски център. Но въпреки световъртежа и думите на съпругата му, че трябва да си остане вкъщи, Еймън решава да продължи деня си както обикновено.

Той загива при атаките.

All six characteristics of pseudoscience were exhibited by the U.S. government investigation into what happened at the WTC on September 11th, 2001. https://t.co/ucdm4Ai94j pic.twitter.com/rIKYSuCACG — Kevin Ryan (@KevinRyan911) April 16, 2024

4. Първата Световна война

Карл Юнг е запомнен като един от най-влиятелните психиатри на XX век, отстъпващ по известност само на Зигмунд Фройд. Но освен че е можел да изследва дълбините на съзнанието на пациентите си, имал ли е и способността да вижда в бъдещето?

През 1913 г., година преди Голямата война да превърне обширни части от Европа в кървави пейзажи на смърт и разпад, Юнг сънува сън, в който вижда "чудовищно наводнение, обхванало всички северни и ниски земи между Северно море и Алпите", което според него символизира "страшна катастрофа". Ужасната гледка разкрива "плаващите отломки на цивилизацията и удавените тела на безброй хиляди хора. След това цялото море се превърна в кръв".

Две седмици по-късно сънува подобен ужасяващ сън и този път чува глас, който заглушава вътрешния му скептик: "Погледни го добре, то е напълно реално и ще бъде такова. Не можеш да се съмняваш в това".

#OTD in 1918 - The Battle of Lys



World War I (1914-1918)



Following a heavy bombardment, German forces under General Erich Ludendorff launched a major offensive against British and French troops along the Lys River. After nearly three weeks of fighting, Ludendorff managed to… pic.twitter.com/e9V8tV9KDh — A Battle A Day (@abattleaday) April 9, 2024

5. Убийството на Джон Кенеди

Дали известна екстрасенска е предвидила убийството на президента Джон Кенеди? Не може да се отрече, че през 1956 г. - седем години преди да прозвучат фаталните изстрели в Далас, Тексас - едно списание публикува предсказание на ясновидката Джийн Диксън, че президентските избори през 1960 г. ще бъдат спечелени от демократ (вярно) и че този човек ще бъде "убит или ще умре на поста си" (вярно).

Друго предсказание, което трябва да се спомене, е направено не от кого да е, а от самия Кенеди. На 5 юни 1961 г. президентът надраскал загадъчна и зловеща бележка, която била запазена от секретаря му: "Знам, че има бог и виждам, че идва буря. Ако той има място за мен, аз съм готов".

#FletcherProuty (1917–2001), was former Air Force and then Chief of Special Operations for the Joint Chiefs of Staff under President John F. Kennedy; Prouty knew the truth #JFK #JFKAssassination



"The Kennedy assassination has demonstrated that most of the major events of world… pic.twitter.com/RMJj4lW1s1 — judy morris (@judymorris3) April 14, 2024

6. Убийството на Линкълн

Кенеди може би не е единственият президент на САЩ, който е предвиждал собственото си убийство. Само няколко дни преди да бъде убит, докато се наслаждава на пиеса в театър във Вашингтон през 1865 г., Ейбрахам Линкълн разказва на своя телохранител Уорд Хил Ламон за поразителен сън. В него президентът влязъл в една стая в Белия дом и видял там да лежи мъртво тяло, заобиколено от войници и опечалени.

Линкълн попитал един от зрителите кой е починал. "Президентът", отговорил наблюдателят. Убит е от наемен убиец.

Въпреки че някои историци смятат, че Ламон е разкрасил или измислил историята, тя остава едно от най-притеснителните исторически предчувствия, записвани някога.

📰Lincoln Assassination as it Happend📰

10:15PM April 14, 1865 — John Wilkes Booth shoots President Lincoln in the back of the head, timing the act with a moment in the play when the audience would be laughing.



Actor Harry Hawk delivered the line: "Well, I guess I know enough… pic.twitter.com/NIbVJygd3k — History Calendar (@historycalendar) April 15, 2024

(Във видеото може да научите повече за: Най-големите природни бедствия)

Не пропускайте най-важните новини - последвайте ни в Google News Showcase