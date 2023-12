Научно изследване: Чумата в Европа е дошла от Египет

Н аучно изследване допуска идването на чумата от Египет, съобщи phys.org. Учени от университета в Базел са извършили анализ на древни писмени текстове и на данни от археологически находки.

Още Тукидид описва симптомите на заболяването през 5-и в. пр. Хр. Атинският историк е подозирал, че епидемията тръгва от Етиопия. "Не бива да бъркаме този район с държавата Етиопия. В древността това е общ термин, използван за означаването на регионите южно от Египет", обясни проф. Сабине Хюбнер от университета в Базел.

Съвременните изследвания водят до предположението, че по-късните епидемии от чума в Средиземноморието също тръгват от Египет и Етиопия. Болестта опустошава античния свят между 2-ри и 6-и век. Изследването е публикувано в Journal of Interdisciplinary History.

