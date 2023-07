НАСА загуби връзка с Международната космическа станция за 90 минути

П рекъсване на електрозахранването на НАСА е нарушило комуникацията между Центъра за управление на полетите и Международната космическа станция (МКС) във вторник, предаде Асошиейтед прес.

Центърът за управление на полетите не е можел да изпраща команди и да разговаря с екипажа на станцията, състоящ се от седем души в момента.

Прекъсването на електрозахранването е станало, докато в сградата на космическия център "Джонсън" в Хюстън се извършва модернизация.

