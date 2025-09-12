НАСА твърди, че откритието на скала съдържа „най-ясния знак“ за древен живот на Марс

Шампионите Мартин Кънев и Светлин Митев с разкрития за новите участници в “Игри на волята”. Кой ще бъде новият победител?

У чените смятат, че интригуващи леопардови петна върху скала, взета проба от марсохода Perseverance на Марс миналата година, може би са образувани от древен живот, обяви НАСА в сряда. Екипът публикува и рецензирана статия в списание Nature за новия анализ, въпреки че казват, че са необходими допълнителни проучвания, пише CNN.

(Във видеото може да научите повече за: Как може да изглежда животът на Марс?)

„След едногодишен преглед, те се върнаха и казаха: „Вижте, не можем да намерим друго обяснение. Така че това може да е най-ясният знак за живот, който някога сме откривали на Марс, което е невероятно вълнуващо“, каза изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи.

Пробата, наречена Сапфирен каньон, е събрана от роувъра „Пърсивърънс“ от скални издатини по краищата на долината на река Неретва, регион, изваян от вода, която някога се е вливала в кратера Йезеро преди повече от 3 милиарда години. Роувърът кацна в кратера, за да изследва древното езеро през февруари 2021 г., търсейки скали, създадени или модифицирани от вода на Марс в миналото.

През юли 2024 г. „Пърсивърънс“ е пробила проба от Сапфировия каньон от скала с форма на връх на стрела, наречена Чеява Фолс.

Въпреки че пробата е безопасно съхранявана в тръба на милиони мили разстояние на Марс, учените остават заинтригувани от скалата заради потенциала ѝ да разкрие дали някога е съществувал микроскопичен живот на Марс.

„Откриването на потенциален биосигнатур или характеристика или сигнатура, която би могла да е съвместима с биологични процеси, но изисква допълнителна работа и проучване, за да се потвърди биологичният произход, е нещо, което споделяме с всички вас днес и което е резултат от години упорит труд, всеотдайност и сътрудничество между над 1000 учени и инженери тук, в Лабораторията за реактивно движение (NASA), и нашите партньорски институции в цялата страна и в международен план“, каза Кейти Стак Морган, учен по проекта Perseverance в JPL, по време на пресконференция в сряда.

🚨 NASA Says they found evidence of "ancient life" on Mars



NASA says a Martian rock may hold the clearest sign yet of ancient life



Perseverance rover found “leopard spots” (dark patches on rock) in Jezero Crater



Acting NASA chief Sean Duffy: “We can’t find another… pic.twitter.com/b9gSZCWlRh — Nabila Jamal (@nabilajamal_) September 10, 2025

Малко след като скалата беше открита, членове на научния екип на Perseverance заявиха, че това е точно видът скала, която са се надявали да открият. НАСА първоначално сподели за откритието на скалата от водопада Чеява в края на юли 2024 г.

Новото съобщение в сряда е резултат от дълъг, рецензиран изследователски процес и събиране на повече данни, заяви водещият автор на изследването Джоел Хуровиц, планетарен учен в университета Стоуни Брук в Ню Йорк.

Рецензирането и публикуването са ключови стъпки в научния процес, които позволяват на НАСА да предостави данните от мисията и интерпретацията на тези данни от научния екип на по-широката научна общност за по-нататъшно проучване, каза Линдзи Хейс, старши учен за изследване на Марс в отдела за планетарни науки на НАСА.

„Надяваме се, че в крайна сметка това ще бъде последвано от доставката на тези проби обратно на Земята, където те биха могли да бъдат изследвани в наземни лаборатории“, добави Хейс.

Марсоходът „Perseverance“ е изследвал речната долина, след като е открил пробата, за да разбере по-добре средата, където са били отложени скалите, и да определи как може да са се образували леопардовите петна, каза Хуровиц.

Разбирането как точно са се образували тези петна – независимо дали чрез геохимични процеси, които не изискват живот, или поради наличието на микробен живот – е ключова стъпка за определяне дали скалата съдържа доказателства за потенциална биологична сигнатура.

„Днес наистина ви показваме как сме с една крачка по-близо до отговора на един от най-дълбоките въпроси на човечеството, а именно: наистина ли сме сами във Вселената?“, каза Ники Фокс, заместник-администратор в Дирекцията за научни мисии на НАСА.

Разследване на водопадите Чеява

Преди повече от 3,5 милиарда години долината Неретва е била изпълнена с бързи реки, носещи кал, пясък и чакъл в езерото, каза Стак Морган.

„Вътре в кратера тази енергийна обстановка вероятно е била прекъсвана от периоди на затишие, когато водата се е задържала, създавайки сравнително нискоенергийна езерна среда“, добави тя.

Когато водата в крайна сметка пресъхнала, тя оставила след себе си скалния издатина, където била открита долината Чеява, наречена „Брайт Ангел“, съхранявайки записи за „потенциално обитаема среда“ на Марс, каза Стек Морган.

„Тези наистина древни скали ни предоставят прозорец към период от време, който не е особено добре представен на нашата планета Земя, но е време, когато животът се е зараждал на Земята и е възможно да е съществувал и на Марс“, добави тя.

Водопадът Чеява, кръстен на един от водопадите на Гранд Каньон, показа малки черни петна, наречени „макови семена“ от научния екип на Perseverance, както и по-големи маркировки, наречени леопардови петна.

NASA announces that Persevarance has found the strongest hints yet of signs of ancient life on Mars on the "Sapphire Canyon" rock discovered last year, but more study is needed to confirm the biosignatures pic.twitter.com/9AVriQegIm — Black Hole (@konstructivizm) September 10, 2025

„Тези текстурни характеристики ни казаха, че нещо наистина интересно се е случило в тези скали, някои химични реакции са се случили по време на отлагането им“, каза Хуровиц.

Инструментът SHERLOC на марсохода, или Сканиране на обитаеми среди с Раман и луминесценция за органични вещества и химикали, също е открил органични съединения в скалата.

Резултатите от SHERLOC бяха „неопровержим индикатор за наличието на органична материя в тази кал“, каза Хуровиц. Органични съединения бяха открити и на няколко други места във формацията „Брайт Ейнджъл“.

„Това ни показва, че сме имали ръждясала червена кал, която се е отложила в присъствието на органична материя“, каза Хуровиц.

NASA says Perseverance has detected the strongest evidence so far of possible ancient life on Mars in the “Sapphire Canyon” rock found last year, though more analysis is required to verify the biosignatures. pic.twitter.com/zsItaN17nz — Space 8K (@uhd2020) September 10, 2025

На Земята тези въглеродни молекули са градивните елементи на живота. Пъстрите петна по скалата биха могли да показват, че древни химични реакции, протичащи в нея, някога са поддържали микробните организми.

Белите жилки от калциев сулфат предоставят ясно доказателство, че водата – жизненоважна за живота – някога е текла през скалата. А неправилно оформените леопардови петна, тествани от инструмента PIXL на марсохода, съкращение от Планетарен инструмент за рентгенова литохимия, откриха желязо и фосфат в образуванията.

Екипът също така забеляза потенциалното наличие на хематит между белите ленти от калциев сулфат в скалата. Хематитът е един от минералите, отговорни за характерния червен оттенък на Марс. Леопардовите петна може да са възникнали, когато химични реакции с хематит са превърнали скалата от червена в бяла, което може да освободи желязо и фосфат и потенциално да причини образуването на черни пръстени. Такива реакции могат също да осигурят източник на енергия за микробите.

Според изследователите, характеристиките вероятно се дължат на наличието на железен железен фосфат и железен сулфид или на минералите вивианит и грейгит. Обикновено тези минерали се образуват в среда с ниска температура и наличие на вода.

„На Земята подобни неща понякога се образуват в седименти, където микробите се хранят с органична материя и „дишат“ ръжда и сулфати. Тяхното присъствие на Марс повдига въпроса: възможно ли е подобни процеси да са се случили там?“, казва в изявление съавторът на изследването д-р Майкъл Тайс, геобиолог и астробиолог в катедрата по геология и геофизика в Тексаския университет A&M.

Получаване на доказателство за живот

В изследването авторите изследват два потенциални сценария за това как са се образували скалните образувания: поради наличието на живот или без него.

🚨 Perseverance Rover Spots Potential Ancient Life Signs on Mars



- Rock has leopard spots with vivianite minerals

- Sample from Jezero Crater ancient riverbed

- Contains organic carbon and sulfur compounds

- Collected in July 2024 by rover

- Findings published in Nature today… pic.twitter.com/Fg1gvuiEtG — Snehasish Nayak (@AskSnehasish) September 10, 2025

Въпреки че е възможно някои от характеристиките да са се образували строго геохимично поради реакции между органична материя и желязо, този процес обикновено работи само при относително високи температури - нещо, за което екипът не вижда доказателства, каза Тайс.

„Всички начини, по които изследваме тези скали на марсохода, показват, че те никога не са били нагрявани по начин, който би могъл да доведе до появата на леопардови петна и мак. Ако случаят е такъв, трябва сериозно да обмислим възможността те да са били направени от същества като бактерии, живеещи в калта в марсианско езеро преди повече от три милиарда години“, обясни Тайс.

Според изследването, водопадът Чеява може да е започнал като смес от отложена кал и органични съединения, които в крайна сметка са се циментирали, за да се превърнат в скала. По-късно водата може да е проникнала през пукнатини в скалата, отлагайки минерали, за да създаде калциево-сулфатни жилки и леопардови петна.

„Вълнуващото при тези находки, този вид комбинация от кал и органична материя, която е реагирала, за да произведе тези минерали и тези текстури, е, че когато виждаме подобни характеристики, те често са страничен продукт на микробните метаболизми, които консумират органична материя и произвеждат тези минерали в резултат на тези реакции“, каза Хуровиц.

Хуровиц също така призна, че има небиологични начини за създаване на характеристики като леопардовите петна.

„Това, което трябва да направим оттук нататък, е да продължим да правим допълнителни изследвания в лабораторни условия тук, на Земята, и в крайна сметка да върнем пробата от тази скала обратно на Земята, за да можем да направим окончателното заключение за това какъв процес всъщност е довел до тези фантастични текстури“, каза той.

Учените все още анализират геоложкия контекст на пробата, но новата статия представлява общ преглед на това как те в момента разбират скалата от водопадите Чеява, каза Стак Морган. Очакват се още статии през следващата година или около това време.

„Докато изследвахме района на „Брайт Ангел“, ние на практика хвърлихме целия научен полезен товар на ровера към тази скала и така сме доста близо до границите на това, което роувърът може да направи на повърхността по отношение на постигането на напредък по този конкретен въпрос“, каза Стак Морган.

След кацането си на Марс, „Пърсивърънс“ е прекосил кратера Джезеро и е изследвал древна речна делта в търсене на микрофосили от минал живот. Роувърът е събирал проби по пътя си, предназначени да бъдат върнати на Земята от бъдещи мисии.

Но в момента не е ясно как НАСА ще върне пробите на Земята, тъй като агенцията се бори с предложението на Белия дом да намали наполовина бюджета на НАСА за наука .

„Разглеждаме как ще си върнем пробата или други проби. Това, което ще направим, е да разгледаме бюджетите си, ще разгледаме сроковете си и знаете ли, как да изразходваме парите по-добре и знаете ли, с какви технологии разполагаме, за да си върнем пробите по-бързо? И така, това е текущ анализ, който се провежда в момента“, каза Дъфи.

За да се отговори окончателно на въпроса дали някога е съществувал живот на червената планета, е необходимо връщането на пробите, казват учените.

„Връщането на тази проба на Земята би ни позволило да я анализираме с инструменти, далеч по-чувствителни от всичко, което можем да изпратим на Марс. Увлекателното е как животът може да е използвал някои от едни и същи процеси на Земята и Марс по едно и също време. Специално и зрелищно е да можем да ги видим така на друга планета“, каза Тайс.