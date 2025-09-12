Любопитно

НАСА твърди, че откритието на скала съдържа „най-ясния знак“ за древен живот на Марс

Учените все още анализират геоложкия контекст на пробата

12 септември 2025, 07:02
6 факта, които не знаехте за Кевин Костнър

6 факта, които не знаехте за Кевин Костнър
Наследството на Хълк Хоган – единствено синът му наследява милионите

Наследството на Хълк Хоган – единствено синът му наследява милионите
Съпругата на Брус Уилис обмисляла развод преди диагнозата

Съпругата на Брус Уилис обмисляла развод преди диагнозата
Лечителите продължават победната си серия в “Игри на волята”

Лечителите продължават победната си серия в “Игри на волята”
Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде

Бивш кралски иконом: Меган Маркъл си мислеше, че ще бъде "Дисни" принцеса
Изненадващо предимство преобръща баланса на силите в “Игри на волята”

Изненадващо предимство преобръща баланса на силите в “Игри на волята”
Шампионите Мартин Кънев и Светлин Митев с разкрития за новите участници в “Игри на волята”. Кой ще бъде новият победител?

Шампионите Мартин Кънев и Светлин Митев с разкрития за новите участници в “Игри на волята”. Кой ще бъде новият победител?
Учени идентифицираха нова кръвна група и тя е най-рядката в света

Учени идентифицираха нова кръвна група и тя е най-рядката в света

У чените смятат, че интригуващи леопардови петна върху скала, взета проба от марсохода Perseverance на Марс миналата година, може би са образувани от древен живот, обяви НАСА в сряда. Екипът публикува и рецензирана статия в списание Nature за новия анализ, въпреки че казват, че са необходими допълнителни проучвания, пише CNN.

(Във видеото може да научите повече за: Как може да изглежда животът на Марс?)

„След едногодишен преглед, те се върнаха и казаха: „Вижте, не можем да намерим друго обяснение. Така че това може да е най-ясният знак за живот, който някога сме откривали на Марс, което е невероятно вълнуващо“, каза изпълняващият длъжността администратор на НАСА Шон Дъфи. 

Пробата, наречена Сапфирен каньон, е събрана от роувъра „Пърсивърънс“ от скални издатини по краищата на долината на река Неретва, регион, изваян от вода, която някога се е вливала в кратера Йезеро преди повече от 3 милиарда години. Роувърът кацна в кратера, за да изследва древното езеро през февруари 2021 г., търсейки скали, създадени или модифицирани от вода на Марс в миналото.

През юли 2024 г. „Пърсивърънс“ е пробила проба от Сапфировия каньон от скала с форма на връх на стрела, наречена Чеява Фолс.

Въпреки че пробата е безопасно съхранявана в тръба на милиони мили разстояние на Марс, учените остават заинтригувани от скалата заради потенциала ѝ да разкрие дали някога е съществувал микроскопичен живот на Марс.

„Откриването на потенциален биосигнатур или характеристика или сигнатура, която би могла да е съвместима с биологични процеси, но изисква допълнителна работа и проучване, за да се потвърди биологичният произход, е нещо, което споделяме с всички вас днес и което е резултат от години упорит труд, всеотдайност и сътрудничество между над 1000 учени и инженери тук, в Лабораторията за реактивно движение (NASA), и нашите партньорски институции в цялата страна и в международен план“, каза Кейти Стак Морган, учен по проекта Perseverance в JPL, по време на пресконференция в сряда.

Малко след като скалата беше открита, членове на научния екип на Perseverance заявиха, че това е точно видът скала, която са се надявали да открият. НАСА първоначално сподели за откритието на скалата от водопада Чеява в края на юли 2024 г.

Новото съобщение в сряда е резултат от дълъг, рецензиран изследователски процес и събиране на повече данни, заяви водещият автор на изследването Джоел Хуровиц, планетарен учен в университета Стоуни Брук в Ню Йорк.

Рецензирането и публикуването са ключови стъпки в научния процес, които позволяват на НАСА да предостави данните от мисията и интерпретацията на тези данни от научния екип на по-широката научна общност за по-нататъшно проучване, каза Линдзи Хейс, старши учен за изследване на Марс в отдела за планетарни науки на НАСА.

„Надяваме се, че в крайна сметка това ще бъде последвано от доставката на тези проби обратно на Земята, където те биха могли да бъдат изследвани в наземни лаборатории“, добави Хейс.

Марсоходът „Perseverance“ е изследвал речната долина, след като е открил пробата, за да разбере по-добре средата, където са били отложени скалите, и да определи как може да са се образували леопардовите петна, каза Хуровиц.

Разбирането как точно са се образували тези петна – независимо дали чрез геохимични процеси, които не изискват живот, или поради наличието на микробен живот – е ключова стъпка за определяне дали скалата съдържа доказателства за потенциална биологична сигнатура.

„Днес наистина ви показваме как сме с една крачка по-близо до отговора на един от най-дълбоките въпроси на човечеството, а именно: наистина ли сме сами във Вселената?“, каза Ники Фокс, заместник-администратор в Дирекцията за научни мисии на НАСА.

Разследване на водопадите Чеява

Преди повече от 3,5 милиарда години долината Неретва е била изпълнена с бързи реки, носещи кал, пясък и чакъл в езерото, каза Стак Морган.

„Вътре в кратера тази енергийна обстановка вероятно е била прекъсвана от периоди на затишие, когато водата се е задържала, създавайки сравнително нискоенергийна езерна среда“, добави тя.

Когато водата в крайна сметка пресъхнала, тя оставила след себе си скалния издатина, където била открита долината Чеява, наречена „Брайт Ангел“, съхранявайки записи за „потенциално обитаема среда“ на Марс, каза Стек Морган.

„Тези наистина древни скали ни предоставят прозорец към период от време, който не е особено добре представен на нашата планета Земя, но е време, когато животът се е зараждал на Земята и е възможно да е съществувал и на Марс“, добави тя.

Водопадът Чеява, кръстен на един от водопадите на Гранд Каньон, показа малки черни петна, наречени „макови семена“ от научния екип на Perseverance, както и по-големи маркировки, наречени леопардови петна.

„Тези текстурни характеристики ни казаха, че нещо наистина интересно се е случило в тези скали, някои химични реакции са се случили по време на отлагането им“, каза Хуровиц.

Инструментът SHERLOC на марсохода, или Сканиране на обитаеми среди с Раман и луминесценция за органични вещества и химикали, също е открил органични съединения в скалата.

Резултатите от SHERLOC бяха „неопровержим индикатор за наличието на органична материя в тази кал“, каза Хуровиц. Органични съединения бяха открити и на няколко други места във формацията „Брайт Ейнджъл“.

„Това ни показва, че сме имали ръждясала червена кал, която се е отложила в присъствието на органична материя“, каза Хуровиц.

На Земята тези въглеродни молекули са градивните елементи на живота. Пъстрите петна по скалата биха могли да показват, че древни химични реакции, протичащи в нея, някога са поддържали микробните организми.

Белите жилки от калциев сулфат предоставят ясно доказателство, че водата – жизненоважна за живота – някога е текла през скалата. А неправилно оформените леопардови петна, тествани от инструмента PIXL на марсохода, съкращение от Планетарен инструмент за рентгенова литохимия, откриха желязо и фосфат в образуванията.

Екипът също така забеляза потенциалното наличие на хематит между белите ленти от калциев сулфат в скалата. Хематитът е един от минералите, отговорни за характерния червен оттенък на Марс. Леопардовите петна може да са възникнали, когато химични реакции с хематит са превърнали скалата от червена в бяла, което може да освободи желязо и фосфат и потенциално да причини образуването на черни пръстени. Такива реакции могат също да осигурят източник на енергия за микробите.

Според изследователите, характеристиките вероятно се дължат на наличието на железен железен фосфат и железен сулфид или на минералите вивианит и грейгит. Обикновено тези минерали се образуват в среда с ниска температура и наличие на вода.

„На Земята подобни неща понякога се образуват в седименти, където микробите се хранят с органична материя и „дишат“ ръжда и сулфати. Тяхното присъствие на Марс повдига въпроса: възможно ли е подобни процеси да са се случили там?“, казва в изявление съавторът на изследването д-р Майкъл Тайс, геобиолог и астробиолог в катедрата по геология и геофизика в Тексаския университет A&M. 

Получаване на доказателство за живот

В изследването авторите изследват два потенциални сценария за това как са се образували скалните образувания: поради наличието на живот или без него.

Въпреки че е възможно някои от характеристиките да са се образували строго геохимично поради реакции между органична материя и желязо, този процес обикновено работи само при относително високи температури - нещо, за което екипът не вижда доказателства, каза Тайс.

„Всички начини, по които изследваме тези скали на марсохода, показват, че те никога не са били нагрявани по начин, който би могъл да доведе до появата на леопардови петна и мак. Ако случаят е такъв, трябва сериозно да обмислим възможността те да са били направени от същества като бактерии, живеещи в калта в марсианско езеро преди повече от три милиарда години“, обясни Тайс. 

Според изследването, водопадът Чеява може да е започнал като смес от отложена кал и органични съединения, които в крайна сметка са се циментирали, за да се превърнат в скала. По-късно водата може да е проникнала през пукнатини в скалата, отлагайки минерали, за да създаде калциево-сулфатни жилки и леопардови петна.

„Вълнуващото при тези находки, този вид комбинация от кал и органична материя, която е реагирала, за да произведе тези минерали и тези текстури, е, че когато виждаме подобни характеристики, те често са страничен продукт на микробните метаболизми, които консумират органична материя и произвеждат тези минерали в резултат на тези реакции“, каза Хуровиц.

Хуровиц също така призна, че има небиологични начини за създаване на характеристики като леопардовите петна.

„Това, което трябва да направим оттук нататък, е да продължим да правим допълнителни изследвания в лабораторни условия тук, на Земята, и в крайна сметка да върнем пробата от тази скала обратно на Земята, за да можем да направим окончателното заключение за това какъв процес всъщност е довел до тези фантастични текстури“, каза той.

Учените все още анализират геоложкия контекст на пробата, но новата статия представлява общ преглед на това как те в момента разбират скалата от водопадите Чеява, каза Стак Морган. Очакват се още статии през следващата година или около това време.

„Докато изследвахме района на „Брайт Ангел“, ние на практика хвърлихме целия научен полезен товар на ровера към тази скала и така сме доста близо до границите на това, което роувърът може да направи на повърхността по отношение на постигането на напредък по този конкретен въпрос“, каза Стак Морган.

След кацането си на Марс, „Пърсивърънс“ е прекосил кратера Джезеро и е изследвал древна речна делта в търсене на микрофосили от минал живот. Роувърът е събирал проби по пътя си, предназначени да бъдат върнати на Земята от бъдещи мисии.

Но в момента не е ясно как НАСА ще върне пробите на Земята, тъй като агенцията се бори с предложението на Белия дом да намали наполовина бюджета на НАСА за наука .

„Разглеждаме как ще си върнем пробата или други проби. Това, което ще направим, е да разгледаме бюджетите си, ще разгледаме сроковете си и знаете ли, как да изразходваме парите по-добре и знаете ли, с какви технологии разполагаме, за да си върнем пробите по-бързо? И така, това е текущ анализ, който се провежда в момента“, каза Дъфи. 

За да се отговори окончателно на въпроса дали някога е съществувал живот на червената планета, е необходимо връщането на пробите, казват учените.

„Връщането на тази проба на Земята би ни позволило да я анализираме с инструменти, далеч по-чувствителни от всичко, което можем да изпратим на Марс. Увлекателното е как животът може да е използвал някои от едни и същи процеси на Земята и Марс по едно и също време. Специално и зрелищно е да можем да ги видим така на друга планета“, каза Тайс. 

Източник: CNN    
Марс Марсоход Perseverance Древен живот НАСА Кратер Йезеро Скалнa пробa Биосигнатури Органични съединения Вода на Марс Леопардови петна
Последвайте ни

По темата

Има ли готовност България да сваля чужди дронове

Има ли готовност България да сваля чужди дронове

От 1939 до 2025 г.: Полша и призракът на световната война

От 1939 до 2025 г.: Полша и призракът на световната война

"Да не ви се случи това, което на мен": Говори 89-годишната Янка Ушколова, запазила дома си след битка с имотната мафия

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

КНСБ: Средната заплата у нас ще стигне 3200 евро

КНСБ: Средната заплата у нас ще стигне 3200 евро

pariteni.bg
Plug-in хибридите май ще се окажат много по-мръсни от очакваното

Plug-in хибридите май ще се окажат много по-мръсни от очакваното

carmarket.bg
<p>12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа</p>
Ексклузивно

12 септември: Денят, в който полските хусари спасиха Европа

Преди 2 часа
<p>Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък</p>
Ексклузивно

Есента дебне зад ъгъла – облаци и дъжд в петък

Преди 2 часа
<p>Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик</p>
Ексклузивно

Страшни наводнения в Токио, спряха въздушния и железопътния трафик

Преди 1 час
Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия
Ексклузивно

Тръмп обмисля да наложи нови санкции срещу Русия

Преди 4 дни

Виц на деня

Мъж и жена на годишнина: – Скъпа, как издържа 20 години с мен? – Имам добро здраве и слаба памет.
Прочети целия
Обратно в сайта X

ДОСТЪП ЗА ЛОГНАТИ ПОТРЕБИТЕЛИ За да пишете, оценявате или докладвате коментари, моля логнете се в профила си.

  • Вход
  • Регистрация
  1. Запомни ме
забравена парола Полетата маркирани с * са задължителни
Полето Потребителско име не трябва да е празно.
Полето E-mail не трябва да е празно.
Полето Парола не трябва да е празно.
Полето Повторете паролата не трябва да е празно.
  1. Декларирам, че съм се запознал с Общите условия за ползване на услугите на Нетинфо.
Полетата маркирани с * са задължителни

Последни новини

Русия и Беларус започнаха съвместните си военни учения "Запад 2025"

Русия и Беларус започнаха съвместните си военни учения "Запад 2025"

България Преди 9 минути

Те ще бъдат проведени на териториите на двете страни, както и в Балтийско и Баренцово море

Икономиката на Русия

Руската икономика: Елитът се страхува от неизбежния крах

Свят Преди 33 минути

Владимир Путин лично даде да се разбере, че да се говори публично за започнала рецесия в руската икономика е забранено

ООН с извънредно заседание заради руските дронове над Полша

ООН с извънредно заседание заради руските дронове над Полша

България Преди 2 часа

От Варшава задействаха член 4 на НАТО

Съдът решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев

Съдът решава дали да пусне от ареста кмета на Варна Благомир Коцев

България Преди 2 часа

Той беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи

Прегърбени, с изкривено лице, състарена кожа: Разкриха как ще изглеждат инфлуенсърите на бъдещето

Прегърбени, с изкривено лице, състарена кожа: Разкриха как ще изглеждат инфлуенсърите на бъдещето

Любопитно Преди 2 часа

Въпреки че инфлуенсърите изглежда живеят луксозен живот, този начин на живот е свързан с физически рискове

Apple AirPods Pro 3 ще превеждат чужди езици

Apple AirPods Pro 3 ще превеждат чужди езици

Технологии Преди 3 часа

Слушалките ще помагат и за грижите за здравето

Изненадващ обрат доведе до шест номинации в “Игри на волята”

Изненадващ обрат доведе до шест номинации в “Игри на волята”

Свят Преди 9 часа

За спасение ще се борят по трима представители на Завоевателите и Феномените

Мечка се разходи в Доспат, заснеха я

Мечка се разходи в Доспат, заснеха я

България Преди 10 часа

Предполага се, че става въпрос за преминаваща през района мечка

Признаха Болсонаро за виновен в заговор за преврат

Признаха Болсонаро за виновен в заговор за преврат

Свят Преди 10 часа

Болсонаро и други обвиняеми в процеса отрекоха да са извършили престъпление

Нетаняху: Няма да има палестинска държава

Нетаняху: Няма да има палестинска държава

Свят Преди 11 часа

Нетаняху: Ще удвоим населението на града

Русия заплаши Полша с последствия ако не отвори границата си с Беларус

Русия заплаши Полша с последствия ако не отвори границата си с Беларус

Свят Преди 11 часа

Русия започва военни учения с Беларус край полската граница, Франция праща изтребители

Приеха Закона за чистотата на атмосферния въздух

Приеха Закона за чистотата на атмосферния въздух

България Преди 12 часа

Разширяват се правомощията на контролните органи и се въвеждат нови санкции

Администрацията на президента остава без НСО

Администрацията на президента остава без НСО

България Преди 12 часа

По предложение на "ДПС-Ново начало", вътрешната комисия прие на първо четене промени в закона за НСО

Омбудсманът алармира за тестовете за наркотици за шофьорите

Омбудсманът алармира за тестовете за наркотици за шофьорите

България Преди 12 часа

Велислава Делчева поставя акцент и върху необходимостта от информационна кампания

<p>ФБР дава 100 000 долара за убиеца на Чарли Кърк</p>

ФБР дава 100 000 долара за информация за убиеца на Чарли Кърк

Свят Преди 13 часа

От Федералното бюро за разследване молят обществеността за съдействие

Крайнодесен германски депутат, купен от Китай?

Крайнодесен германски депутат, купен от Китай?

Свят Преди 14 часа

Прокуратурата в Дрезден заяви, че и двата офиса на Кра в Бундестага в Берлин са били претърсени

Всичко от днес

От мрежата

10 любопитни неща, които може би не знаете за малките Папийони

dogsandcats.bg

Кога започват малките котета да се хранят с котешка храна

dogsandcats.bg
1

Кашалоти спретнаха спектакъл край брега на Калифорния

sinoptik.bg
1

Бизон избяга от парк в Сърбия, хванаха го

sinoptik.bg

Какво ще се случи с тялото ти, ако ядеш редовно риба

Edna.bg

Дневен хороскоп за 12 септември, петък

Edna.bg

Интересен казус с бъдещето на Турицов в ЦСКА

Gong.bg

Гръм от Португалия: Юрген Клоп поема най-титулувания отбор в страната?

Gong.bg

Гръмотевични бури в половин България

Nova.bg

"Да не ви се случи това, което на мен": 89-годишната Янка Ушколова запази дома си след битка с имотната мафия

Nova.bg