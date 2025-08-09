Свят

Ново доказателство за вода на Марс: Марсоходът Curiosity на НАСА откри "корал"

„Червената планета някога е била дом на реки, езера и вероятно дори океан"

9 август 2025, 13:53
М арсоходът Curiosity откри нова находка, която допълнително засилва хипотезата, че е възможно е някога да е съществувал живот на Марс, пише New York Post.

Откритието наподобява корал, който се намира на дъното на океана, но по състав е парче скала, формирано преди около милиард години.

Малката скала, с размери около 2,5 сантиметра, светло оцветена и ерозирала от вятъра, бе намерена в големия кратер Гейл.  

Безцветна снимка, направена с телескопичната камера на марсохода, улови този познат на вид обект. Макар че откритието буди вълнение, то не е първото от този род, намерено на планетата.  

Отново същата камера, известна като Remote Micro Imager на Curiosity, е заснела подобни обекти в миналото, което подкрепя хипотезата за водно минало на Марс.  

Този факт се дължи на това, че обектите са възникнали преди милиарди години, когато течна вода още е съществувала на повърхността. Водата е прониквала в пукнатините на скалите, пренасяла е разтворени минерали и след изсъхването си е оставяла втвърдените минерали като отпечатък, обяснява НАСА в скорошно съобщение.  

„Този широко разпространен процес, наблюдаван и на Земята, е формирал поразителни образувания и на Марс, включително скала с форма на цвете“, продължава прессъобщението.  

Марсоходът Curiosity беше много зает това лято. Още през юни той засне изображения на геоложка структура, наречена „паяжини“ заради резките си хребети, които наподобяват насекомо.

Подобно на кораловата формация, тези „паяжини“ също свидетелстват за наличие на вода в миналото на планетата, която после се е втвърдила.  

„Снимките и събраните данни вече поставят нови въпроси относно процесите, които са преобразували марсианската повърхност преди милиарди години“, отбелязват от НАСА в предишно съобщение.  

„Червената планета някога е била дом на реки, езера и вероятно дори океан. Въпреки че причините не са напълно изяснени, водата в крайна сметка изчезна и Марс се превърна в студена пустиня, каквато е днес.“  

„Забележително е, че моделите показват, че дори в разгара на засушаването водата е продължавала да съществува под повърхността, провокирайки процеси, които наблюдаваме днес“, каза представител на НАСА, отбелязан като IDRO.  

„Еони наред марсианският вятър действа като пясъкоструйна машина, износвайки скалите, но минералите остават непокътнати, разкривайки мрежа от устойчиви хребети вътре в тях.“

