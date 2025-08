Продадоха на търг най-големият камък от Марс в света

М етеорит, който е най-голямото известно парче от Марс на Земята, беше продаден за 5,3 милиона долара, заедно с данъци и такси, на анонимен участник на търг на Sotheby's в Ню Йорк, пише CNN.

Известен като NWA 16788, метеоритът тежи 24,5 килограма, което е масивно в сравнение с повечето марсиански метеорити, които са склонни да бъдат малки фрагменти, съобщи аукционната къща Sotheby's в изявление от 8 юли.

Метеоритите са това, което остава, когато комета, астероид или метеороид оцелее след преминаването си през земната атмосфера.

Открит през ноември 2023 г. в отдалечения регион Агадес в Нигер, NWA 16788 е „монументален екземпляр“, който е с около 70% по-голям от следващото по големина парче от Марс, откривано някога на Земята, според Sotheby's.

Освен това е изключително рядко: на Земята са открити само около 400 марсиански метеорита.

„NWA 16788 е откритие от изключително значение – най-големият марсиански метеорит, откриван някога на Земята, и най-ценният от този вид, предлаган някога на търг“, каза в изявлението Касандра Хатън, заместник-председател на отдела по наука и естествена история в Sotheby's.

„Изветрял от пътуването си през пространството и времето, огромният му размер и безпогрешният му червен цвят го отличават като находка, която се случва веднъж на поколение. Този забележителен метеорит осигурява осезаема връзка с червената планета - нашия небесен съсед, който отдавна е пленил човешкото въображение“, добави тя.

