Най-големият метеорит от Марс се продаде на търг за 4.3 милиона долара

„Изключително рядко“ парче от Марс – най-голямото, намирано някога на Земята – беше продадено за 4,3 милиона долара на търг в Ню Йорк в сряда, 16 юли, пише ВВС.

Метеоритът, известен под името NWA 16788, тежи 24,5 кг и е с дължина почти 38,1 см, съобщиха от аукционната къща Sotheby's.

Рядък метеорит се стовари в центъра на Осло

Открит е в отдалечен район на Нигер през ноември 2023 г. и е със 70% по-голям от следващия по размер марсиански метеорит, открит досега, уточняват от Sotheby's.

Метеоритите представляват скални фрагменти, които остават след преминаването на астероид или комета през земната атмосфера.

Sotheby's описва метеорита – червеникавокафява скала – като „изключително рядък“. Досега на Земята са открити едва около 400 марсиански метеорита.

„Това е най-голямото известно парче от Марс, намерено на планетата Земя. Вероятността то да измине пътя оттам дотук е астрономически малка“, казва Касандра Хатън, заместник-председател по науката и естествената история в Sotheby's, във видео, публикувано онлайн.

„Не забравяйте, че приблизително 70% от земната повърхност е покрита с вода. Затова имаме невероятен късмет, че това парче е паднало на сушата, а не насред океана – единствено така бихме могли да го открием.“

Къде точно ще се озове метеоритът, остава неизвестно, тъй като информацията за продажбата е поверителна.

Допълнителни данъци и такси са увеличили крайната цена на скалата до около 5,3 милиона долара, съобщиха от Sotheby's.

На същия търг в сряда, включващ над 100 обекта, скелет на цератозавър от късния юрски период беше продаден за 26 милиона долара, а череп на пахицефалозавър – за 1,4 милиона долара.