НАСА изстреля спътник по-голям от микровълнова фурна (ВИДЕО)

Н АСА изстреля в космоса наноспътник, който е по-голям от микровълнова фурна и е част от знакова мисия за пращане на хора на Луната, съобщи АФП.

Ракетата, носеща малкия модул „CAPSTONE“, стартира успешно от източната част на полуостров Махия в Нова Зеландия с оглушителен взрив и огнена вълна.

"Имаме излитане!" се казва в изявление на НАСА малко след изстрелването в 09:55 ч. по Гринуич, което Брадли Смит, директор на службите за изстрелване на НАСА, определи като "абсолютно фантастично".

"Този невероятен екип току-що изпрати "CAPSTONE" по балистична траектория към лунната орбита", каза той.

Ако всичко е наред, след четири месеца „CAPSTONE“ ще бъде в състояние да започне иновативни сърфовидни "почти праволинейни ореолни орбити" около Луната.

Тежащ колкото куфар, сателитът извършва пробна орбита за космическата станция "Gateway" на НАСА, която ще обикаля около Луната и ще служи като отправна точка за лунни изследвания.

В най-близката си точка орбитата преминава на 1600 км от Луната, а в най-далечната се катапултира на 70 000 км.

NASA's CAPSTONE will attempt to be the first spacecraft to head to the moon this year. Its launch is set for 5:55 a.m. Eastern.



Watch live. https://t.co/2kfpA3oEKS