НАСА откри, че Червената планета е синя

М арсоходът Perseverance на НАСА откри съкровище от разнообразни и интригуващи скали, докато изследваше древен речен канал на Марс, предоставяйки на учените нов поглед върху геоложката история на Червената планета.

Това, което първоначално се е смятало за обикновен пряк път през долината Неретва, за да се избегнат камъните, които увреждат колелата, се е превърнало в научна златна мина.

Заобикалянето на марсохода през дюнното поле не само съкрати със седмици пътуването му до района на „Светлия ангел“, но и предостави на изследователите неочаквана възможност да изучат интересни геоложки характеристики в древен марсиански воден път.

„Разнообразието от текстури и състави в планината Уошбърн беше вълнуващо откритие за екипа, тъй като тези скали представляват торба с геоложки дарове, свалени от ръба на кратера и потенциално отвъд него“, казва в изявление Брад Гарчински от Университета Западен Вашингтон в Белингъм, съръководител на настоящата научна кампания.

