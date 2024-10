45 дни на Марс: Жестоката реалност на живота на Червената планета

Ч етирима учени-доброволци излязоха от 45-дневен престой в най-реалистичната досега симулация на Марс на НАСА.

Екипажът остана напълно изолиран в аналога за изследване на човека (HERA) - хабитат с площ 128 квадратни метра в космическия център Джонсън на НАСА в Хюстън, Тексас - до понеделник, когато люкът се отвори и те най-накрая се „върнаха на Земята“.

Докато бяха вътре, те завършиха 18 различни изследвания, които ще помогнат на НАСА и други космически агенции да научат как хората реагират на затвореността, взискателните условия на труд и живот и отдалечената среда на мисиите в дълбокия космос, според НАСА.

НАСА си е поставила за цел да изпрати хора на Марс до 2030 г. С наближаването на този краен срок симулациите на мисии като HERA предоставят ключова информация за това как астронавтите биха могли да преживеят най-далечната космическа мисия с екипаж, която някога е била опитвана.

Четиричленният екипаж, съставен от Ерин Андерсън, Сергей Якимов, Сара Елизабет Маккендлес и Брандън Кент, е третият, който влиза в хабитата на HERA.

Welcome back to Earth! 🌎



Our four member HERA crew just “returned” home after simulating a 45-day journey to Mars. Their experiences are helping @NASA understand how isolation & confinement affect crews on long journeys. pic.twitter.com/BvlHxb2T8M