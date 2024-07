НАСА иска да изпрати пчели роботи на Марс

И зследването на друга планета е трудно, но Институтът за усъвършенствани концепции (NIAC) на НАСА има едно решение, което може да го направи малко по-лесно: рояк пчели-роботи.

НАСА вече е управлявала робот на Марс - хеликоптера Ingenuity, който изпрати последното си съобщение на Земята по-рано тази година. Роботът се представи по-добре, отколкото американската космическа агенция можеше да се надява, като извърши 72 полета за 1000 марсиански дни, докато по план трябваше да извърши само пет.

Докато на Земята може да сме усвоили полета, летенето на друга планета представлява по-трудно предизвикателство.

