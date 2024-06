Утринна слана на Марс за пръв път покрива най-високите планини

О т години е известно, че в марсианските полюси има големи количества лед. Около екватора обаче е безплодна суха пустош, лишена от какъвто и да е лед на повърхността.

(Във видеото може да научите повече за: Откриха дупка на Марс, има ли извънземни вътре?)

Неотдавнашни наблюдения на Марс откриха замръзване на гигантските щитовидни вулкани, но то се появява само за кратко след изгрев слънце и скоро се изпарява. Изчисленията сочат, че ежедневно между повърхността и атмосферата циркулират 150 000 тона вода.

