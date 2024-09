Наоми Кембъл разкритикува твърдението, че "управлява лошо" организацията Fashion for Relief

Б ившият супермодел Наоми Кембъл определи като "дълбоко погрешни" заключенията от разследването, което накара британските власти да ѝ забранят да ръководи благотворителна организация за срок от пет години, предаде АФП.

В изявление, изпратено до медиите, тя отбелязва, че обмисля всички възможни варианти, включително и да обжалва решението на британската Комисия по благотворителността.

Наоми Кембъл, която е на 54 години, беше санкционирана заради прекомерно високи разходи при управлението на нейната благотворителна организация за борба с бедността - Fashion for Relief.

„Лошо управлявана“: Лишиха Наоми Кембъл от попечителство върху благотворителна организация

“Признавам, че като лице на Fashion for Relief съм отговорна за нейното поведение", казва тя в разпространеното изявление, цитирано от АФП. "За съжаление, не участвах в ежедневните дейности на асоциацията и оставих правното и оперативното управление на други хора".

Наоми Кембъл твърди, че "никога не съм получавала хонорар за (ангажираността си) за организацията Fashion for Relief, нито пък съм й начислявала някакви лични разходи".

Преди дни британският регулатор разкри, че между април 2016 г. и юли 2022 г. едва 8,5 процента от общите разходи на организацията на манекенката са били изразходвани за благотворителни цели, припомня АФП.

Сред посочените разходи са самолетен билет на стойност 12 300 британски лири (14 800 евро) от Лондон до Ница за транспортиране на произведения на изкуството и бижута за събитие с цел набиране на средства в Кан през 2018 г.

Или сметка за хотелски престой на стойност 7800 британски лири (9400 евро) за три нощувки. Хотелът е бил петзвезден, информира АФП. Общата сума на сметката включвала такси за спа, обслужване по стаите и закупуване на хотелски продукти.

BANNED FROM CHARITY? 💸 https://t.co/1Z2v0glVZd

British supermodel Naomi Campbell has been barred from being a charity trustee for five years after the poverty charity she founded was deemed to have been “poorly governed.” pic.twitter.com/qzyqRMghJ2