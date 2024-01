„Намирам го за удовлетворяващо“: Джесика Бийл предпочита да се храни под душа

Д жесика Бийл иска всички да разберат любимото ѝ занимание.

Актрисата сподели в TikTok как се храни под душа, твърдейки, че е „дълбоко задоволително“ и ѝ спестява време.

„Много е просто, хора“, каза тя.

„Можете да направите това. Намирам го за дълбоко удовлетворяващо.“

Бийл обясни, че има набор от правила за хранене под душа, което включва и място, където да сложи чаша с кафе или кисело мляко.

"Обичам да отхапя или да отпия и да го сложа на място, а след това да си продължа нещата. Измивам си косата, това е голяма работа". "Единственото сложно нещо, когато дъвчете е, че трябва да държите устата си затворена", продължава тя.

41-годишната актриса се пошегува, че импулсът може несъзнателно да произтича от нейното детство или от това, че трябва да се защитава, когато двамата ѝ сина, които тя споделя със съпруга си Джъстин Тимбърлейк, я плюят в лицето, докато се къпят.

Освен това тя казва, че храненето под душа може да бъде „облекчение по толкова много начини“ за хората, които изпълняват няколко задачи едновременно.

Бийл заключи: „Дъвчете, не отваряйте устата и не пускайте водата от душа. И ето, насладете се на храненето под душа.”

Хитрият ѝ метод беше добре приет от много майки, които или искат да спестят време, или просто искат да хапнат на спокойствие.

„Имам четири деца, те ядат храната ми, стоя зад това на 100 процента, тъй като е единственото място за уединение“, коментира един от феновете на странния начин на хранене.

„Искате да кажете, че мога да ям шоколад, без да споделям с моето 5-годишно дете“, иронизира друг.

Jessica Biel raves about eating in the shower: ‘I find it deeply satisfying’ https://t.co/k4k14qfIKU pic.twitter.com/ogfYyVbiCk