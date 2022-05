Джъстин Тимбърлейк си партнира с Джесика Бийл в "Кенди"

З рителите на поредицата "Кенди" ("Candy“) ще бъдат приятно изненадани не само да се насладят на играта на Джесика Бийл в поредния епизод на криминалната драма, но и да открият друго познато лице в сериала – това на съпруга ѝ Джъстин Тимбърлейк, съобщи Асошиейтед прес.

Певецът и актьор изпълнява ролята на разследващ убийството, около което е съсредоточен целият мрачен сюжет на продукцията.

Джесика Бийл, която е и съпродуцент на проекта, споделя, че Тимбърлейк сам е пожелал да участва, след като е разговарял с продуцента Мишел Пърпъл.

„Двамата заедно са взели това решение. В началото дори не знаех за плана им. Когато научих, помислих, че се шегува. Но Джъстин беше категоричен: „Наистина искам да го направя“. Беше толкова забавно и се оказа голяма изненада“, споделя Бийл.

В началото актрисата се притеснявала, че динамиката, енергията на проекта, ще се окажат тежки и за двамата.

„Всъщност почувствах пълно спокойствие, когато Джъстин беше наоколо. Знаех, че той ще ми даде възможност да работя по начина, от който имам нужда. Даде ми свободата да импровизирам. Той е толкова добър в това, докато аз все още се чувствам неловко", разказва за работата със съпруга си Бийл.

В "Кенди“ Джесика се превъплъщава в образа на Кенди Монтгомъри, млада, общителна съпруга и майка от Тексас, която обожава да чете любовни романи. Изглежда, че има всичко, но се оказва, че пасторалният живот ѝ е твърде скучен. Кенди започва афера с мъж от родния си град (в ролята е Пабло Шрайбър). Любовната история завършва с убийство – Кенди убива съпругата на любовника си, като я съсича с брадва. Монтгомъри не се признава за виновна, а съдебните заседатели застават на нейната страна.

Историята е по реални събития от 1980 г. и се оказва изключително вдъхновяваща за Холивуд. Неотдавна Елизабет Олсън също приключи снимките на своя версия, наречена „Любов и смърт“, в която тя играе Кенди.

Актрисата Мелани Лински, която изпълнява ролята на съсечената съпруга, участва в сериала, се надява той да предизвика състрадание към жертвата, а зрителите да разберат, че процесът е създал повече популярност на Кенди, отколкото да е постигнал справедливо наказание.

Тимбърлейк не е единствената изненада в "Кенди“.

Съпругът на Лински - Джейсън Ритър, е партньор на Джъстин. Двамата се оказват успешен и въздействащ тандем в сцената, в която пресъздават престъплението, като част от своето разследване.

Още един акцент от сериала се оказа любопитна тема за зрителите – перуката на Джесика Бийл. Актрисата се пошегува с феновете си, че с късата прическа наистина наподобява много визията на Тимбърлейк от времето му в групата NSYNC.

"Той наистина имаше тези къдрици в началото на кариерата си. Обичам тази къдрава коса“, казва Бийл.

Jessica Biel is reportedly tickled by the comparisons between her “Candy” character – the hair, in particular – and husband Justin Timberlake’s '90s curly ‘do. https://t.co/1mtx24Knmy