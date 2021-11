Откриха мистериозна мумия от преди 1200 години в гробница в Перу

М истериозна мумия, датираща от преди 1200 години, е открита в подземна гробница в Перу

Aрхеолози, които разкопавали подземна гробница в Перу, откриха мистериозна мумия, съобщава Daily Mail. Изследователи от Националния университет на Сан Маркос са открили запазеното тяло под земята в средата на градския площад на археологическия обект Кахамаркиля, на около 25 километра от столицата Лима.

Мистерията е разгадана: Ето защо мумифицират фараоните

Mysterious mummy dating back up to 1,200 years is discovered in an underground tomb in Peru https://t.co/jAEJCsDqJ7