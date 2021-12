Компютърна томография разкрива тайните на мумията на Аменхотеп I

И зследователи използваха цифрова технология, за да погледнат за първи път в детайл във вътрешността на мумията на фараона Аменхотеп I, останала неразопакована до наши дни, съобщиха Ройтерс и Франс прес, позовавайки се изследване, публикувано в сп. „Фронтиърс ин медисин“.

Сканирането разкри подробности за външността и мумификацията на владетеля от 18-ата династия, управлявал Египет около 1525-1504 г. пр. н. е.

Той е син на основателя на Новото царство Ахмос I.

Мумията на Аменхотеп, с декорации върху ленената си опаковка и погребалната маска, е намерена заедно с тези на други царе и царици в тайник в Луксор през 1881 г. и е пренесена в Кайро.

Заради усилията да бъде съхранена украсата, тя е една от няколкото мумии на владетели, които не са физически разопаковани и изследвани в съвременната ера.

През 2019 г. египтологът Захи Хауас и професорът от университета на Кайро Сахар Салим използват компютърна томография (CT), за да „разопаковат цифрово“ мумията, преди преместването ѝ в нова колекция в Националния музей на египетската цивилизация в столицата.

Резултатите от проучването им, публикувани във вторник, показват, че

лицето на Аменхотеп прилича на това на баща му.

Смъртта му е настъпила на 35-годишна възраст, въпреки че точната причина за нея остава неясна, се посочва в изявление, направено от египетското министерство на туризма и паметниците на културата.

Става ясно също, че Аменхотеп I е първият фараон, балсамиран със скръстени ръце, както и че мозъкът му не е отстранен, за разлика от тези на повечето владетели от Новото царство.

