"Намек на загриженост": Жестът на херцогинята на Единбург към крал Чарлз

Ж естът на херцогинята на Единбург към крал Чарлз по време на престоя им заедно в Аскот подсказва "намек за загриженост", твърди експерт по езика на тялото.

Кралското семейство прекара седмицата в Аскот за ежегодните конни надбягвания, наблюдавайки ги от кралското заграждение.

Всеки ден кралят и кралицата пристигаха с кралската процесия, към която се присъединяваха различни членове на семейството им.

На втория ден крал Чарлз е забелязан да се смее и да се наслаждава на времето си с херцогинята.

Но по време на разговора им един от читателите на езика на тялото твърди, че е имало предположения, че Софи е показвала "загриженост" за монарха.

Експертът по езика на тялото Джуди Джеймс анализира невербалната комуникация между двойката.

Тя заяви, че поне в пет отделни случая Софи сякаш е демонстрирала език на тялото, който показва "намеци за загриженост и подкрепа".

Тя обясни: "Докосването по ръката, за да привлече вниманието му, изглежда като доста нежна форма на социално господство, както и на привързаност. Близостта също е силен сигнал. Двойката стои близо, за да подскаже задълбочен разговор.

"Появява се и ексклузивност. Камила е близо, но не се включва в разговора. Още по-силен сигнал за изключителност се появява, когато Софи сякаш вдига ръка пред устата си, за да прошепне на Чарлз."

Queen Camilla, King Charles III and Sophie, Duchess of Edinburgh watch a race during day two of Royal Ascot 2023 at Ascot Racecourse on June 21, 2023 in Ascot, England.



(📸©️ Chris Jackson/Getty Images)