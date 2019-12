Най-значимите събития за кралското семейство през 2019 г.

О т сватби и нови кралски бебета до скандали и лични признания, 2019 г. се превърна във вихър от нови събития за кралското семейство.

Автомобилната катастрофа на принц Филип

На 17 януари кола, шофирана от принц Филип, се блъска в друга кола близо до Сандрингам. Принцът, който тогава е на 97 г., не пострада, а водачът и пътникът на другия автомобил получават леки наранявания. Деветмесечното бебе, което е на задната седалка на другата кола също остава невредимо. На принца не са повдигнати обвинения във връзка с произшествието, но той доброволно предаде свидетелството си за управление на МПС и сега му е позволено да шофира само по частни пътища.

Хари и Меган отиват в имението "Фрогмор" в Уиндзор

Хари и Меган напускат Кенсингтън и през април само няколко седмици преди появата на първото им бебе, се нанасят в новия си дом – имението Фрогмор. Освен че има богата история, това красиво имение е и мястото, където Хари и Меган правят своите годежни снимки и по-късно са домакини на сватбения си прием през 2018 година.

A post shared by The Duke and Duchess of Sussex (@sussexroyal) on Nov 27, 2019 at 7:26am PST

Първият учебен ден на принцеса Шарлот

През септември беше първият учебен ден за принцеса Шарлот, която бе придружена от брат си Джордж, както и от родителите ѝ.

Хари участва в разчистване на минно поле в Ангола

Princess Diana brought the issue of landmine clearance to the world's attention -- and now her son Prince Harry is following in her footsteps https://t.co/McEtpFI3wg pic.twitter.com/lW02v9LB5D