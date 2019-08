С ветът следи всяка нейна стъпка, обсъжда всеки тоалет и 22 години след смъртта ѝ, тя продължава да е „принцесата на народа“. Даяна използва своята слава, за да повиши осведомеността по редица важни хуманитарни въпроси.

Ето кои са дейностите, които я отличават от другите кралски особи:

1. Тя променя лицето на британската монархия.

В интервю за Би Би Си през 1995 г. Даяна казва:

„Бих искала монархия, която има повече контакти с хората си“.

Това е и личната мисия на принцесата. Даяна подкрепя повече от 100 благотворителни организации. По време на посещенията си в болници и училища, тя прекарва часове в разговори с хората. Принцесата използва медиите, за да привлече общественото внимание към важните каузи и проблеми.

Източник: Getty Images/Guliver

2. Води кампания за световна забрана на противопехотните мини.

Даяна става най-известният противник на противопехотните мини, след като посещава Ангола през 1997 г. Би Би Си заснема принцесата, която минава през наскоро почистено минно поле и така излага на риск собствената си безопасност. Отдадеността на Даяна по темата привлича вниманието на хората и десетилетия след началото на кампанията, подкрепата за каузата продължава. Принц Хари – синът на Даяна, е един от покровителите на HALO Trust – организация, която призовава света да се освободи от тези оръжия до 2025 г.

14 January 1997: Princess Diana travels to Angola with The Red Cross to raise international awareness for landmines and arrives at a Red Cross Health Center in Luanda. pic.twitter.com/H5OHnNzccl — ALL PRINCESS DIANA (@princessdibooks) 14 януари 2019 г.

3. Тя променя представите на света за ХИВ и СПИН.

През 1987 г. има силни спекулации относно вируса. Тогава излиза снимка на Даяна, която се ръкува с пациенти, заразени с ХИВ, без да носи ръкавици. Така публично е отречена идеята, че болестта се предава чрез допир от човек на човек.

3 February 1989: Princess Diana visits Harlem Hospital’s pediatric AIDS unit in Harlem, New York City during a 4 day visit pic.twitter.com/DrbWIWwlBl — ALL PRINCESS DIANA (@princessdibooks) 3 февруари 2018 г.

4. Тя повишава осведомеността на хората относно проказата.

Даяна пътува в страни, където заболяването е силно разпространено. Целта е да се намали стигмата около болестта. Принцесата посещава болници в Индия, Непал и Зимбабве. Там тя прекарва време с пациенти, в опит да докаже, че заболяването не може да се предаде чрез докосване.

We're sharing this photo in honour of Princess Diana's birthday today. She was an incredible supporter of people affected by #leprosy. pic.twitter.com/JScEuqqNMh — The Leprosy Mission (@TLMAustralia) 1 юли 2017 г.

5. Редовно посещава лондонските центрове за бездомни.

След развода с принц Чарлз, Даяна се отказва от повечето благотворителни каузи, които подкрепя. Но не спира да посещава центрове за бездомни и да води синовете си с нея.

January 11, 1990: Princess Diana visits Thomas @Coram Foundation Homeless Children's Project West Hampstead, London pic.twitter.com/Lt3767Vb7e — ALL PRINCESS DIANA (@princessdibooks) 11 януари 2016 г.

6. Тя протяга ръката си към децата.

Даяна се превръща в герой за децата, особено пациентите в болниците. Тя осъществява лична връзка с мнозина и им предлага утеха, докато се борят със заболяванията.

"I knew what my job was; it was to go out and meet the people and love them.” pic.twitter.com/gXDE7oKV1j — Princess Diana (@HRHdianaHRH) 2 януари 2016 г.

7. Тя е голям привърженик на изкуствата.

Като повечето принцеси, Даяна обича танците и често ходи на представления, заедно с Уилям и Хари.

17 May 1988: Princess Diana visits The Royal Ballet School, White Lodge, Richmond Park, West London pic.twitter.com/LRy6S8PfJP — ALL PRINCESS DIANA (@princessdibooks) 16 май 2018 г.

8. Тя е всеотдайна майка.

Даяна прави всичко възможно, за да даде на синовете си „нормално“ детство. Въпреки че е изключително отдадена на благотворителността, тя най-обича да бъде майка. Принцесата не пропуска да вземе Уилям и Хари със себе си, когато посещава някоя болница и така им дава пример как да бъдат филантропи и да помагат на останалите покрай тях.

Даяна постига още нещо чрез своите публични изяви – вдъхновява хората да даряват за благотворителни каузи.

