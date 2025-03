„Най-напрегнатата седмица“: Селена Гомес почти развалила годежа с Бени Бланко

Б ени Бланко призна, че годеницата му, Селена Гомес, не била в най-добро настроение в деня, когато той й направил предложение. Певицата едва не провалила романтичните планове на любимия си.

През декември миналата година стана ясно, че Селена Гомес ще се омъжи. Година след началото на връзката им тя и Бени обявиха годежа си. На няколко общи снимки се виждаше пръстен с голям диамант.

Бланко направил предложението по време на романтичен пикник, като допълнил атмосферата с ястия от любимия ресторант на Гомес – Taco Bell. За нея това било пълна изненада. Още повече че в този ден тя не била в добро настроение и изобщо не искала да отиде на планираната среща с него.

„Трябваше да направим много промоции за албума. Събудих се и бях наистина объркана – не знаех какво се случва и накъде отиваме, защото беше толкова далече. Бях малко раздразнена и уморена. Казах, че след снимките ще изляза с приятелите си, а той просто отвърна: „Добре, разбира се. Ще се видим, когато пристигнеш“, разказа певицата. Според Бланко, Селена първоначално отказала срещата, като се позовала на здравословното си състояние.

„Да се сгодиш за някого е едно от най-странните неща на света. Това е моментът, в който казваш на някого, че искаш да прекараш остатъка от живота си с него, а той ти отвръща: „Покажи ми колко добре можеш да ме излъжеш“, сподели с усмивка музикантът.

Подготовката за предложението не била лесна за Бланко. Той държал годежния пръстен скрит у дома цяла седмица, страхувайки се, че Селена може да го намери. „Беше в кутия и го скрих в чанта, в която мислех, че никой няма да рови. Това беше най-напрегнатата седмица в живота ми“, призна той.

Selena Gomez and Benny Blanco stop by Studio 1A to talk with @craigmelvin all about their new album, “I Said I Love You First,” wedding planning and more! https://t.co/02b3fuyse9