"Не мога да износя собствените си деца": Селена Гомес разтърси с откровение

32-годишната певица и актриса Селена Гомес заяви в интервю за "Венити феър", че не е в състояние да износи собствени деца, предаде Би Би Си.

Гомес допълни, че откритието, че няма да може да има безопасна бременност, е нещо, за което е трябвало да "скърби“.

"Никога не съм го казвала, но за съжаление не мога да износя собствените си деца“, каза тя пред изданието.

"Имам много медицински проблеми, които биха застрашили живота ми и този на бебето. Това беше нещо, за което трябваше да скърбя известно време.“

Гомес и преди е била открита за диагнозата си лупус - нелечимо автоимунно заболяване, при което имунната система на организма става хиперактивна и атакува нормалната тъкан.

Симптомите могат да бъдат овладяни с помощта на медикаменти. През 2017 г. тя разкри, че е претърпяла трансплантация на бъбрек, свързана с лупуса.

През 2022 г. Гомес заяви пред "Ролинг стоунс", че може да не успее да изкара безопасна бременност заради лекарствата, които приема за лечение на биполярно разстройство.

В интервюто за "Венити феър" Гомес заяви, че се надява да има деца, и каза, че обмисля сурогатно майчинство или осиновяване.

