Селена Гомес публикува и бързо изтри видео, критикуващо политиката на Тръмп

С елена Гомес публикува в понеделник - и бързо изтри - видео, на което реагира на проверките на имиграционните органи, започнати от администрацията на Тръмп в неделя, които доведоха до над 1000 ареста в цялата страна.

Звездата от „Емилия Перес“, която е мексиканско-американка, публикува видеото в историята си в Instagram в понеделник сутринта. В него тя каза през ридания, че „всичките ми хора са атакувани“.

„Децата. Аз не разбирам. Толкова съжалявам“, каза тя.

„Иска ми се да мога да направя нещо, но не мога. Не знам какво да правя Ще опитам всичко, обещавам.”, допълни тя във видеото.

